Dal 29 dicembre alla fine dell’anno, un billboard nell’iconica Times Square di New York ha celebrato l’uscita del nuovo singolo di SENHIT “TRY TO LOVE YOU” con un’anteprima del nuovo video clip!

«Vado spesso a New York e anche quest’anno mi trovavo lì a Capodanno, quando il mio team mi ha chiamata e mi ha detto di guardare bene i cartelloni di Times Square. Non potevo crederci, è stato un regalo bellissimo vedere proiettato davanti al naso di migliaia di persone da tutto il mondo quel video per il quale abbiamo lavorato duramente e con tanto entusiasmo. Quest’anno abbiamo viaggiato tantissimo e suonato in varie parti del mondo, la mia musica è stata ascoltata in ogni Stato, mi auguro che questo billboard a Times Square sia di buon auspicio anche per il 2023!» racconta Senhit.

Dopo il successo del singolo “Follow Me” con il rapper canadese Tory Lanez, che in poche settimane ha superato un milione di ascolti su Spotify, la Freaky Queen è tornata con un brano che sta già ricevendo moltissimi apprezzamenti dai fan di tutto il mondo. “Try to Love You” è una ballata in inglese, raffinata e dal sound internazionale.

Dopo l’anteprima a Times Square, il videoclip del singolo uscirà su Youtube venerdì 6 gennaio, configurandosi come prima uscita del nuovo anno della poliedrica artista, che è già ricco di appuntamenti!

www.senhit.com – www.facebook.com/senhitofficial/ – https://twitter.com/senhitofficial

www.instagram.com/senhitofficial/ – www.youtube.com/user/senhitofficial/featured

