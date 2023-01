MEDY ha annunciato “NOVE CHIAMATE” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) il suo primo EP, fuori ovunque venerdì 13 gennaio.

All’interno del progetto ci sono tre speciali collaborazioni, il primo artista ad essere svelato oggi è CAPO PLAZA. Attivi pre-save e pre-add al seguente link: https://bit.ly/9chiamateps.

L’EP è stato anticipato dal singolo “Tchikita”, un brano che unisce le due anime di MEDY e mostra appieno gli aspetti del suo nuovo progetto: quello romantico, allegro e più pop, con l’imprinting street, crudo e malinconico che ha caratterizzato tutta la prima fase della carriera dell’artista.

Tracklist di “Nove chiamate”:

Chiamare 2

Arai feat. Capo Plaza

Tchikita

Lovés feat. ?

Soffocare

Cicatrici feat. ?

28 Palline

Da poco è uscito il cortometraggio “NOVE CHIAMATE – IL FILM”, online sul suo canale YouTube da martedì 6 dicembre, al seguente link: https://youtu.be/xMmma0Bjzlo. Le immagini raccontano uno dei periodi più difficili della vita di Medy.

Il cortometraggio inizia con la fuga, ancora minorenne, dagli assistenti sociali durante il processo. Da questo momento in poi c’è un periodo di latitanza di tre mesi, in cui viene accolto da una ragazza e ospitato a casa sua, fin quando, però, le autorità non riescono a trovarlo e viene definitivamente arrestato per evasione e possesso di droga.

https://instagram.com/medycartier2

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia