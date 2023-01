Fino a venerdì 6 gennaio prosegue a Lecce la nona edizione di Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni.

Oggi martedì 3 gennaio alle 20:30 sul palco del Teatro Apollo le compagnie pugliesi Equilibrio Dinamico e La luna nel letto metteranno in scena “Anastasia. L’ultima figlia dello zar” (dai 9 anni).

La danza esplode nello spazio e, in dialogo con le proiezioni video, ricrea luoghi lontani che trasformano, allargano, sbriciolano le pareti di quell’ospedale nel quale Anastasia, ultima figlia dei Romanov, i reali russi trucidati dalle milizie bolsceviche nel 1918, è intrappolata nella ricerca di sé stessa.

Il ricco programma della sesta giornata prenderà il via già dalle 9:30 alle 12:30 (e poi dalle 15:30 alle 20:30 – repliche ogni 30 minuti per singolo spettatore) nel Convitto Palmieri con lo spettacolo in realtà virtuale con l’uso di visori 3D “Nel mezzo dell’Inferno” di CSS Teatro Stabile dell’innovazione di Udine e LAC – Lugano arte e cultura (dai 12 anni).

Dalle 10:20 alle 12 e dalle 16:40 alle 19:40 sempre al Convitto Palmieri la compagnia Nadia Addis proporrà “Brigitte et le petit bal perdù” (repliche ogni 30 minuti per singolo spettatore).

Alle 10:45 e alle 11:45 si torna in carrozza nel Museo Ferroviario per “In viaggio con le storie”, uno degli appuntamenti più appassionanti del festival, una finestra sulla narrazione per farsi trasportare con la fantasia sui vagoni storici con Daria Paoletta, Alessandro Lucci e Angela De Gaetano.

Alle 11 e alle 17:30 la compagnia Kuziba Teatro nel piccolo Globe Theatre in legno allestito nella palestra del Quinto Ennio proporrà “Totò degli alberi” (dai 7 anni) ispirato da “Il barone rampante” di Italo Calvino, quel curioso libro in cui si narrano le imprese di un giovane che dopo una lite col padre sale su un albero e non scende più.

Dalle 16 alle 19 (repliche ogni 30 minuti per singolo spettatore) alle Manifatture Knos in scena “Casa mobile a pedali”, piccolo viaggio poetico dove accadono cose di Principio Attivo Teatro.

Alle 16:30 e alle 18:30 nell’Ex Convento degli Agostiniani, Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana con “Hamelin” (dai 5 anni) con Fabio Tinella per la drammaturgia e regia di Tonio De Nitto.

Alle 17 e alle 18:30, Nasca Il teatro accoglierà “Làqua”, spettacolo per i piccolissimi (0/3 anni) della compagnia Koreja di e con Emanuela Pisicchio e Maria Rosaria Ponzetta, un piccolo canto che riecheggia dalla pancia della mamma.

Alle 18:30 alle Manifatture Knos in scena “Farfalle – Storie di trasformazioni” di Principio Attivo Teatro scritto e interpretato da Otto Marco Mercante per la regia di Tonio De Nitto con musiche di Leone Marco Bartolo (dai 6 anni).

Durante la giornata nella Biblioteca OgniBene sarà allestito anche il Kids Village a cura di BlaBlaBla in collaborazione con Spazio Natura, Valeria Puzzovio, Zero Meccanico, Officina Arca, Wwf Salento, Tribù digitale e Cirknos. Il villaggio, realizzato con il sostegno del progetto Cross the gap, accoglie (fino al 5 gennaio) una moltitudine di sguardi differenti sul mondo dell’infanzia, accessibile a tutti.

