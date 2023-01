A circa un anno dalla vittoria della terza edizione del Premio Arte d’Amore, organizzato nella cornice di Verona in Love 2022, esce oggi, 27 gennaio, in digitale il brano Ancora qui di Nicolò Fagnani (Freecom).

Premiato per la sua contemporaneità nella scrittura e per uno stile “urban soul”, il brano, registrato presso La Colla Studio a Verona, ha vinto per il racconto tra speranze e paure dell’amore, mettendo in luce le gioie, le contraddizioni e le fragilità che spesso accompagnano il sorgere e il perdurare di questo sentimento.

“E adesso chiediti e chiedimi, cosa siamo noi due/ due fari spenti di notte o delle semplici note/ In questo mare di musica, con un’alta marea/ Non vorrei neanche pensarci, e invece io mi trovo ancora qui…”, recita il testo del brano vincitore.

“’Ancora qui’ parla della ricerca di un amore ancora non trovato, quello vero, autentico e sconfinato come quello che ho per la musica. In questo senso la canzone può avere più chiavi di lettura”, afferma Nicolò Fagnani, giovane cantautore veronese che vincendo il contest si è assicurato la produzione del brano con SOTTOILMARE Recording Studios, la produzione del videoclip a cura di Studioventisette e un contratto editoriale con Freecom Hub.

Per quanto concerne la nuova edizione del Premio Arte d’Amore, il 30 gennaio 2023 verranno svelati i nuovi finalisti, mentre la proclamazione del brano vincitore avverrà sabato 12 febbraio durante l’evento del Verona in Love 2023. Perché la musica è sempre il modo migliore per parlare d’amore.

