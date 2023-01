Sabato 28 gennaio nella sede di Nasca – Il teatro in Via Siracusa 28 a Lecce la neonata associazione culturale Good Vibes – con la direzione artistica del contrabbassista Marco Bardoscia – ospita il concerto di Dado Moroni. Il musicista, compositore e docente ligure, in piano solo, eseguirà brani originali e celebri standard. Già tutto esaurito per il primo set delle 20, ancora pochi posti disponibili per l’esibizione delle 22 (ingresso 15/20 euro – prenotazione obbligatoria 3895359459 – goodvibesassociazione@gmail.com).

DADO MORONI

Genovese, classe 1962, inizia a suonare giovanissimo, esibendosi sin da adolescente prima in Italia e poi all’estero. Dopo varie produzioni discografiche e alcune tournée in giro per il mondo, nel 1991 si trasferisce negli Stati Uniti entrando a far parte della scena jazz newyorkese. Durante gli anni di permanenza nella Grande mela suona in numerosi progetti e nei club più prestigiosi (Blue Note, Birdland e Village Vanguard). Nel 1994 è l’unico pianista non statunitense (al fianco di Benny Green, Geoffrey Keezer, Ahmad Jamal e Oscar Peterson) scelto dal contrabbassista Ray Brown per il disco “Some of my best friends are piano players”.

Nel 1995 vince il prestigioso premio Umbria Jazz Award e nel 2007 il Best Jazz Act agli Italian Jazz Awards. Ha all’attivo oltre cinquanta progetti discografici. Dopo varie esperienze (Julliard School, Berklee College of Music, North Texas State University, Conservatorio di Amsterdam, Matera e Torino) attualmente è docente di pianoforte jazz al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como.

