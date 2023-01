A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Martedì 17 Gennaio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Tortona (Km 63+647) da carreggiata nord (direzione Milano). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Tortona (Km 63+647) in entrata per entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico al casello di Castelnuovo Scrivia (Km 54+384).

Per lavori di manutenzione manufatti, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Mercoledì 18 Gennaio alle ore 05:00 di Giovedì 19 Gennaio 2023, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra l’Interconnessione A7-A50 (Km 3+400) ed il casello di Binasco (Km 10+503), rami di svincolo in ingresso dall’interconnessione A50-A7 (Km 3+400) per la medesima carreggiata sud compresi.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (A50, Km 21+386), la deviazione in viabilità ordinaria sulla S.P. ex S.S. 35 dei Giovi per il successivo ingresso in Autostrada al casello di Binasco (Km 21+431).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Lunedì 16 Gennaio alle ore 06:00 di Martedì 17 Gennaio 2023, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo S.S.33 Rho / Legnano (Km 2+620) e l’Interconnessione A50-A8 (Km 0-300).

Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pero-Fiera per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.S.33 del Sempione per il successivo ingresso in Autostrada A8 al casello di Legnano.

– Dalle ore 23:00 di Martedì 17 Gennaio alle ore 05:00 di Mercoledì 18 Gennaio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A1 (Km 31+420) in uscita per A1 Bologna da carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo precedente S.P.412 Val Tidone in direzione Opera-PV per il successivo ingresso in Autostrada A1 al casello di Melegnano-Binasco (Km A1, km 7+700).

