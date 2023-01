Gli appartamenti “capsula” della Nakagin Tower di Tokyo

Uno degli edifici più famosi di Tokyo è stato smantellato ad aprile per timori legati all’amianto. Ora 23 capsule sono state salvate per i posteri.

Il Sig.Tatsuyuki Maeda, uno dei primi inquilini della Nakagin Tower aveva un motivo in più per provare un senso di rimpianto quando si è unito agli ammiratori e agli impiegati di passaggio per assistere allo smantellamento della Nakagin Capsule Tower.

L’edificio non era solo una delle strutture più famose di Tokyo; per più di un decennio era stato la sua casa occasionale nel cuore della città e vicino al posto di lavoro.

Il suo creatore, il celebre architetto Kisho Kurokawa, aveva previsto che le capsule venissero rimosse e sostituite ogni 25 anni, al termine di quello che considerava il loro ciclo di vita naturale – un’innovazione resa impraticabile da un difetto di progettazione che rendeva quasi impossibile rimuovere le singole capsule.

C’era preoccupazione per le grandi quantità di amianto all’interno dell’edificio, che non rispettava più le severe norme giapponesi in materia di resistenza ai terremoti.

Dopo che la società di gestione e i proprietari delle capsule hanno accettato di vendere il lotto, lo scorso giugno sono iniziati i lavori di rimozione dell’amianto, di rimozione degli interni delle capsule e di demolizione dell’edificio.

Dall’esterno, le capsule assomigliavano a lavatrici giganti, complete di un’unica finestra circolare e di una tenda che si apriva a ventaglio per proteggere gli occupanti dal bagliore delle luci della città.

Ogni spazio di 10 metri quadrati era dotato di un bagno unitario, di un televisore Sony Trinitron, di un lettore di cassette a bobina e di un telefono a selezione rotativa.

Maeda e altri membri del progetto no-profit di conservazione e rigenerazione della Nakagin Capsule Tower hanno salvato 23 capsule, che ora si trovano in un magazzino nella prefettura di Chiba, vicino a Tokyo.

Quattordici sono state riportate allo stato originale, complete di elettrodomestici e bagno anche se non tutti i gadget retrò sono funzionanti.

Maeda prevede che alcune delle unità restaurate appariranno nelle hall di alberghi e aziende e nei musei, anche se i colloqui con i potenziali proprietari sono ancora in fase iniziale. Ha ricevuto richieste anche dall’Asia, dall’Europa e dagli Stati Uniti, ma si è limitato a dire che è stato raggiunto un accordo con un’entità in Germania.

Se il progetto avrà successo, le capsule rinate saranno sparse in tutto il mondo, come attrazioni nei musei e nelle hall delle aziende o come alloggi per le vacanze.

Maeda potrebbe anche tenerne una per sé. “Se rimane uno dei baccelli, potrei metterlo in una foresta o addirittura in casa mia”, ha detto.

