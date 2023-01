Con la fine dell’Anno della tigre, il 21 gennaio, e l’inizio dell’Anno del coniglio, possiamo aspettarci un brusco cambiamento di ritmo: addio alla tigre ruggente e benvenuto al coniglio più mite.

L’ultimo anno cinese del Coniglio è stato il 2011, così come il 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987 e 1999.

Anche il 2023 è un anno del Coniglio! Se tra questi c’è il vostro anno di nascita, allora il vostro segno zodiacale cinese è proprio il Coniglio.

Sia dal punto di vista anatomico che comportamentale, tigri e conigli non potrebbero essere più diversi. Lo stesso vale per i loro anni zodiacali corrispondenti, secondo gli astrologi.

Il coniglio è storicamente conosciuto come il più dolce e tenero dei 12 animali dello zodiaco cinese, il tradizionale schema di classificazione basato sul calendario lunare che assegna un animale e i suoi attributi a ogni anno.

Secondo lo zodiaco cinese, nel 2022 la vita è caratterizzata da forza, vitalità e crescita, sostenute dal dinamismo della tigre. Inoltre, poiché l’anno è stato designato come yang, il principio attivo dell’universo nell’antica filosofia cinese, le persone possono aver provato entusiasmo, positività e produttività, ma anche irrequietezza e inflessibilità.

L’imminente Anno del Coniglio, invece, incarna lo yin, il principio passivo dell’universo, che si manifesta con il rilassamento, la fluidità, la tranquillità e la contemplazione.

Se il 2022 è stato veloce, duro o impegnativo, il 2023 offrirà opportunità per la contemplazione, il riposo e il nutrimento del corpo e dell’anima nel tentativo di fornire un equilibrio secondo il concetto di base dello yin e dello yang, ovvero che le forze opposte si completano a vicenda per offrire un’armonia complessiva.

Ma l’Anno del Coniglio offre molto di più di un semplice periodo di riposo dall’impatto della tigre “feroce, forte e potente”, afferma Jupiter Lai, astrologo cinese e occidentale di Hong Kong.

Di conseguenza, l’energia complessiva del 2023 sarà probabilmente dolce e calma, con persone che cercheranno “una vita più equilibrata”, aggiunge. Potrebbero esserci anche più movimenti e viaggi, “proprio come quelli di un coniglio veloce”.

Per il successo finanziario o di carriera nel 2023, gli astrologi suggeriscono quindi di iniziare i piani di miglioramento o di sviluppo all’inizio dell’anno, per garantire il miglior tasso di successo, poiché la maggior parte del fogliame e delle fioriture prospera in primavera e in estate.

“L’amore è importante per il coniglio”, dice Moe. “Tra tutti i segni zodiacali, il coniglio ha bisogno di qualcuno con cui coccolarsi”, quindi l’anno che sta per arrivare permetterà alle persone di “incarnare i tratti che le rendono un buon compagno, partner e coniuge”.

Si prevede quindi che l’Anno del coniglio favorisca il rafforzamento dei legami con i propri cari e l’ampliamento delle relazioni con amici, familiari e colleghi. È addirittura considerato di buon auspicio creare una famiglia nel 2023.

Molti Paesi asiatici toccati dal buddhismo religione, oggi l’immagine di un coniglio sulla luna. Nel folklore cinese e vietnamita, il coniglio sta pestando l’elisir di lunga vita con un mortaio e un pestello, mentre in Corea del Sud e in Giappone il coniglio sta preparando torte di riso.

Scopri altre curiosità dal mondo su Dietro La Notizia.