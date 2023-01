Partita oggi da Trieste, la nave da crociera in viaggio per ben 130 giorni circa.

Le destinazioni raggiunte saranno 52, cominciando dal Mediterraneo, fino all’India per poi dirigersi verso Africa, America Latina e Stati Uniti. Verranno toccati 3 Oceani.

I viaggiatori a bordo sono circa 1800 di diverse nazionalità e non tutti navigheranno per la durata dei 4 mesi. Ma c’è chi lo farà, perché ci sono diversi habituè, persone in pensione e con un buon reddito e con non temono la noia.

Le tariffe sono molto variabili: a partire dai 13mila euro fino a 50mila.

Chi si imbarca farà rientro il 13 maggio, quando sarà piena primavera e con loro anche i i 900 membri dell’equipaggio di Costa Deliziosa by Costa Crociere.

Il Capitano di bordo, Nicolò Alba, nato a Monopoli (Ba), entrato in Costa Crociere nel 1992 come 2° Ufficiale, successivamente passato a 1° Ufficiale, Savety Officer e Comandante in seconda.

Dal 2011 è Comandante sulle navi della flotta Costa Crociere. Plurilingue a suo agio in un ambiente multiculturale come quello delle navi, riesce a rappresentare al meglio la Compagnia e l’Italia all’estero.

