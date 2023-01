Cinque giorni alla Final Four dell’Unipol Arena, vicinissima al sold-out (non perderti l’evento: clicca qui per assicurarti uno degli ultimi tagliandi): è il momento per le squadre di Serie A1 di scendere in campo per i Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, il trofeo che verrà assegnato a Casalecchio di Reno all’evento organizzato dalla Lega Volley Femminile e Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

Si comincia domani, martedì 24 gennaio, con l’anticipo tra le campionesse in carica di Conegliano, pronte per difendere il titolo di Roma, e Cuneo, remake del quarto della passata stagione.

Mercoledì 25 gennaio le altre tre sfide: dallo stesso lato del tabellone delle pantere, derby piemontese tra Novara, finalista lo scorso anno, e Chieri; dall’altra parte, Scandicci, seconda in campionato ospita Bergamo mentre Milano, terza, affronta tra le mura di casa Casalmaggiore.

