Secondo un calcolo effettuato da uno psicologo britannico, ieri era il Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell’anno, associato a stati di ansia, tristezza e depressione. In realtà, il Blue Monday è nato come trovata pubblicitaria e la ricerca non ha dimostrato che ci sia un giorno più deprimente di tutti gli altri. Ciò che è reale, invece, è il winter blues o blues invernale, più clinicamente noto come disturbo affettivo stagionale. È una forma di depressione che le persone sperimentano di solito durante i mesi autunnali e invernali quando c’è meno luce solare.

“E’ sicuramente vero che in inverno potremmo soffrire di stanchezza e malessere legati all’assenza di luce, la quale comporta l’abbassamento della serotonina cioè il neurotrasmettitore che incide sul nostro livello di buonumore” spiega la Dottoressa Cecilia Pecchioli, psicologa e psicoterapeuta di Psicura.it e collaboratrice dello staff di esperti in forza all’Aspria Harbour Club di Milano, oasi di sport e relax in zona San Siro.

Come fare quindi per non abbandonarsi a stanchezza, tristezza e pigrizia legate non solo al Blue Monday ma più in generale a questi mesi più freddi e bui?

Tre tips da seguire per cancellare la tristezza di gennaio e non solo

Scegli la compagnia

Circondatevi e passate del tempo con le persone care. Socializzare è sicuramente un valore aggiunto che aiuta a sentirsi stimolati, soprattutto nei momenti di maggior affaticamento morale o psico-fisico ed è proprio da qui che può partire un mind setting positivo.

Attenzione all’alimentazione

Se amici e familiari sono il cibo della nostra anima, privilegiare alimenti ricchi di vitamine e minerali sarà quello del vostro corpo per stimolare la produzione del sopra citato “ormone del buonumore”. La serotonina infatti incide su diversi aspetti psico-fisici che concorrono a garantire il benessere dell’organismo: regola non solo l’umore, ma anche il sonno, la temperatura corporea, il desiderio sessuale ed equilibra il senso di appetito.

Sport, sport, sport

In questo particolare momento dell’anno lo sport potrebbe sembrare qualcosa di lontano, da riprendere magari quando non piove o quando le temperature registreranno qualche grado in più. Niente di più sbagliato per aumentare stanchezza e senso di spossatezza. Praticare sport è invece fondamentale per contrastare il nascere di una lieve o moderata depressione, poiché stimola i neurotrasmettitori e aumenta l’energia sana. Sentirete un positivo senso di stanchezza energica e in più l’attività fisica aiuta la socializzazione.

Forte della sua esperienza e know-how trentennale nell’ambito del wellbeing e dello sport, l’Aspria Harbour Club di Milano è in grado di offrire una vasta gamma di allenamenti…perfetti per mettere in pratica il terzo tip della Dottoressa Pecchioli.

Ecco tre corsi, ad alta intensità, utili al buonumore e alla socializzazione che è possibile seguire in Aspria Harbour Club:

Body Attack By Les Mills : allenamenti di gruppo a intervalli a intensità variabile che combinano esercizi cardio con esercizi di rafforzamento muscolare. Con musica energica ed esercitazioni divertenti è un corso dinamico perfetto per restare in forma divertendosi e socializzando.

: allenamenti di gruppo a intervalli a intensità variabile che combinano esercizi cardio con esercizi di rafforzamento muscolare. Con musica energica ed esercitazioni divertenti è un corso dinamico perfetto per restare in forma divertendosi e socializzando. TRX : un percorso di allenamento davvero differente dai soliti perché è in sospensione e utilizza cinghie per favorire la forza, l’equilibrio e la mobilità utilizzando il peso corporeo contro la gravità. Allenarsi con il proprio peso corporeo aiuta a evitare infortuni.

: un percorso di allenamento davvero differente dai soliti perché è in sospensione e utilizza cinghie per favorire la forza, l’equilibrio e la mobilità utilizzando il peso corporeo contro la gravità. Allenarsi con il proprio peso corporeo aiuta a evitare infortuni. Acqua Pole: sessioni di acrobazie e danza che si fondono attorno a una pertica posta in acqua. Un corso innovativo che permetterà di eseguire tutte quelle mosse di pole dance che sembrano impossibili sulla terraferma e che associa il divertimento a un maggiore sforzo muscolare e cardio.

