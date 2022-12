Al via una nuova collaborazione “letteraria” per Sergio Bonelli Editore.

Dopo le storie di Maurizio de Giovanni e quelle di Joe R. Lansdale è la volta della penna di Omar Di Monopoli, nome di spicco del noir mediterraneo, che debutta in fumetteria e libreria con NELLA PERFIDA TERRA DI DIO, la graphic novel tratta dall’omonimo romanzo edito da Adelphi per un autore capace di fondere western in salsa pugliese e verismo immaginifico, ma anche neorealismo in versione splatter.

A sceneggiare la storia, in uscita il prossimo 16 dicembre, troviamo Maurizio Colombo, a firmare i disegni Giuseppe Baiguera.

NELLA PERFIDA TERRA DI DIO ci porta in un Salento da post apocalisse, teatro di una vicenda corale incandescente interpretata da personaggi indimenticabili. Un pezzo grosso della Sacra Corona Unita, Tore, ritorna nel paese natale dopo anni di esilio.

Come sarà accolto dai suoi figli, due anime randagie, entrambi convinti che il latitante abbia ucciso la loro madre? Quali oscuri segreti nascondono le mura del Convento delle Sante Sorelle del Martirio?

Mari di lacrime e fiumi di sangue sono pronti a sommergere gli orrori e i delitti in questa Perfida Terra di Dio in cui si intrecciano indistricabilmente anche le vicende di un anziano riciclatosi in santone e profeta dopo una visione apocalittica, una badessa rapace votata a loschi affari, boss dediti al traffico di stupefacenti e rifiuti tossici, donne segnate da un destino tragico e un coro di paesani e scagnozzi.

Il volume, a cura di Luca Crovi, propone una postfazione dell’autore.

https://shop.sergiobonelli.it/libri/2022/11/22/libro/nella-perfida-terra-di-dio-1022474/

