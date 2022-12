Due mesi di progetto, dal 7 settembre al 15 novembre 2022. Due Comuni coinvolti, Bollate e Senago, per un totale di quasi 60mila abitanti. In tutto 25 servizi straordinari svolti. Un totale di 59 controlli e 10 denunce.

Sono i principali numeri del Progetto “Parco Groane” 2022, il progetto per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana messo in campo grazie a un accordo di collaborazione tra Bollate e Senago che ha dato ottimi risultati nel controllo del territorio.

“Una delle priorità che abbiamo indicato al nostro Comando di Polizia locale – spiega il Vicesindaco e Assessore alla Polizia locale Alberto Grassi – è quella di aumentare il presidio delle aree verdi del Parco Groane. Tali spazi rappresentano un luogo di tranquillità importantissimo per famiglie, corridori, ciclisti, proprietari di cani. Per questo abbiamo attivato questo progetto in sinergia con il Comando di Polizia locale di Senago, volto a contrastare il degrado e lo spaccio in alcuni punti strategici del parco”.

“Non abbiamo certo la velleità di azzerare il fenomeno dello spaccio – prosegue Grassi – per cui servirebbero ben altre forze in campo, ma di disicentivare lo spaccio in quei luoghi maggiormente frequentati e rimarcare il concetto che il parco non è terra di nessuno. Molti gli acquirenti fermati con addosso la droga appena acquistata, 12 dei quali addirittura alla guida dell’auto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’obiettivo è di spostare quantomeno tale fenomeno lontano dal nostro territorio, per consegnare ai bollatesi dei percorsi naturali fruibili in sicurezza e tranquillità, senza spiacevoli incontri”.

Tra le attività messe in campo a Bollate, il presidio delle aree del Parco delle Groane con perlustrazioni mirate nelle aree di ritrovo per il consumo e lo spaccio di stupefacenti; il controllo delle strade che attraversano la frazione di Castellazzo al fine di controllare lo stato psico-fisico dei conducenti dal punto di vista di eventuale utilizzo di sostanze psicotrope o di alcool; i controlli mirati nella stazione FNM Bollate Nord, anche questo luogo segnalato come punto di ritrovo per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

A Senago, invece, i controlli si sono concentrati nei parchi cittadini e nel Parco delle Groane di competenza, oltre alle vie cittadine con controlli mirati, anche qui, a verificare l’utilizzo di sostanze psicotrope o di alcool.

Ma vediamo i numeri:

Servizi svolti: 25

Persone controllate: 59

Persone denunciate: 10

Veicoli controllati (anche attraverso telecamera): 261

Verbali elevati: 16

Conducenti sottoposti a controlli (es. alcolemico): 214

Conducenti positivi a sostanze psicotrope: 12

Numero patenti ritirate: 15

Falsi documenti: 2

Quantitativo sostanze sequestrate: 33,31 grammi

Numero ore svolte: 240

https://comune.bollate.mi.it

