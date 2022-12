Madame è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, premi che la confermano cantautrice d’eccezione.

Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 32 certificazioni tra platino e oro in soli 2 anni e ha conquistato il pubblico in un tour sold out che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco.

Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi.

Il 2023 sarà un anno di nuova musica per Madame, a partire dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Segui MADAME

Instagram: https://www.instagram.com/sonolamadame

Twitter: https://twitter.com/sonolamadame1

Facebook: https://www.facebook.com/sonolamadame

TikTok: https://www.tiktok.com/@sonolamadame

YouTube: https://www.youtube.com/@madame8378

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia