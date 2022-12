È disponibile in digitale “GIURA” (ADA Music Italy), il nuovo brano della cantautrice ETEREA, in collaborazione con il rapper NASHLEY.

Il brano (https://ada.lnk.to/giura), prodotto da Beppe Stanco e Andrea Monteforte, in collaborazione con Roman Meister, fonde musica acustica ed elettronica ed è caratterizzato da un beat accattivante che, tra strofe rap e canto pop, mantiene sempre alta l’attenzione.

ETEREA e Nashley si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Premio Lunezia, ad Aulla (MS). È in quell’occasione che Nashley, ascoltando la voce dell’artista le ha proposto di registrare per lei una strofa rap, creando così un connubio piacevole e inaspettato.

“Giura” è stato presentato per la prima volta dal vivo all’Oceana Theater di Brooklin (New York) in occasione del Festival della Musica Italiana di New York. Ospiti della kermesse, insieme a loro, grandi nomi della musica italiana come Clementino, Anna Tatangelo, Diodato e Pupo.

«L’uscita di “Giura” è il raggiungimento dei primi traguardi che sono solo l’inizio degli obiettivi che mi sono prefissata nel momento zero in cui ho intrapreso questo percorso. Nel brano si descrive una situazione dove il volersi bene reciproco di due persone purtroppo sembra non bastare e i vizi portano a non far basare più il legame tra i due individui sull’onestà – dichiara ETEREA – Felicissima di questa collaborazione con Nashley, un artista che stimo molto e che ha dato un grande contributo alla realizzazione del brano».

www.instagram.com/etereaofficialmusic

www.beatsound.it/etereagiura/

