Cesare Cremonini ed Elisa pubblicano le versioni “live” di “Poetica” e del medley “Io e Anna /Anche Fragile”, da oggi disponibili su tutte le piattaforme digitali via Virgin Records/ Universal Music Italia (https://bio.to/cremoninielisa).

Si tratta della registrazione dal vivo della performance che i due artisti hanno tenuto durante l’ultimo concerto nei palazzetti di Cremonini il 17 novembre al Mediolanum Forum di Milano.

Elisa, infatti, si è esibita come guest star nell’ultima delle date dello straordinario tour di Cremonini, partito a giugno negli stadi e a cui sono seguiti il concerto-evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e 13 show nei palazzetti.

Per la loro prima performance assieme, i due artisti hanno eseguito in duetto “Poetica”, singolo di Cremonini contenuto nell’album “Possibili Scenari” (2017). Cesare ed Elisa si sono poi esibiti sulle note di un medley acustico dei brani “Io e Anna”, contenuto nell’album “Logico” (2014) del cantautore bolognese, e “Anche Fragile”, tratto dall’album “Diari Aperti” (2018) di Elisa.

La performance “da brividi”, è divenuta virale sul web e sui social i giorni seguenti. La reazione incredibile del pubblico ha spinto i due artisti a pubblicare i due brani “live” sulle piattaforme digitali.

“Quello che è accaduto sul palco tra me ed Elisa è stato indimenticabile, una magia fin dal primo istante. Ci siamo permessi, fidandoci l’uno dell’altra, di usare le canzoni come scenografie per la nostra performance, con il solo scopo di farci del bene” – racconta Cesare Cremonini. “Sono nati momenti di estrema libertà artistica e purezza, una rarità che abbiamo deciso di fermare nel tempo con questo “instant record”. È un esperimento discografico molto interessante che permette di rendere reali momenti condivisi con il pubblico. Elisa è una grande artista e sono onorato di aver vissuto da così vicino, in un abbraccio, tutto il suo talento.”

Elisa ha aggiunto: “Nell’istante in cui Cesare mi ha mandato il primo messaggio per invitarmi a cantare con lui nell’ultimo concerto del suo tour, io avevo letteralmente il telefono in mano per cercare online le date del suo spettacolo che volevo assolutamente vedere, perché Cesare è un artista che amo e che trovo geniale, sia per la scrittura che per quello che sa esprimere sul palco.È stato fantastico e sono felicissima e onorata di aver cristallizzato quel momento per sempre, rendendolo ora disponibile per tutti con questa release”.

Cesare Cremonini ha di recente pubblicato “Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola”, disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico doppio CD con libro brossurato e triplo vinile colorato.

Inoltre, solo il 10, 11 e 12 dicembre arriverà nei cinema italiani CREMONINI IMOLA 2022 LIVE che porterà nelle sale IL CONCERTO evento tenutosi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari lo scorso 2 luglio

https://www.instagram.com/cesarecremonini/?hl=it

https://www.facebook.com/cesarecremoniniufficiale/

https://twitter.com/CremoniniCesare

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia