Questi i nuovi appuntamenti dello Spirit de Milan

Oggi mercoledì 7 dicembre, lo Spirit de Milan è chiuso.

Giovedì 8 dicembre

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con EMILIO E GLI AMBROGIO: nel loro repertorio propongono le canzoni dei grandi maestri del cantautorato milanese: Gaber, Jannacci principalmente, ma non solo.

Venerdì 9 dicembre

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con THE FUNKY MACHINE: mix di energia, simpatia e coinvolgimento del pubblico in uno spettacolo ricco di coreografie, cambi d’abito e originali trovate sceniche. Il repertorio, vasto e in continua evoluzione, spazia dai classici degli anni 70 fino ai più recenti successi di musica pop e dance, il tutto proposto in medley dal ritmo travolgente. A seguire Dj Set con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 7€ per chi viene a cena.

Sabato 10 dicembre

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con SWING FACES FEAT. PAOLO TOMELLERI: formazione tutta milanese capeggiata dal trombettista Giancarlo Mariani, con la partecipazione di altri eminenti esponenti della tradizione dello Swing nostrano (tra cui il batterista Walter Ganda) e con il Maestro Paolo Tomelleri come ospite speciale. A seguire Swing Dj Set Big Mama.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2022).

Domenica 11 dicembre

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Alle 20.30 – SPIRIT IN BLUES con STEPHANIE OCÉAN GHIZZONI AND THE BLUE MANTRAS: band esplosiva emersa dai profondi bayou della Louisiana per rapire gli spettatori e trascinarli in un viaggio tra sonorità ipnotiche e ritmi incalzanti, in una sorta di ode ai divini mostri sacri del Blues. Un concerto tutto da vivere, da ascoltare e ballare.

È partito il conto alla rovescia per NEW YEAR’S EVE 2023 – GRAN GALÀ, la festa più swing dell’anno per salutare il 2022 e festeggiare l’arrivo del 2023!

Si inizia alle 20.30 con un brindisi di benvenuto per poi cenar e ballare lindy hop, shag e balboa fino all’alba, con la musica dal vivo della Monday Orchestra, una delle big band più amate, e dei Jumping Jive.

Nel foyer, dopo la mezzanotte, ci sarà la musica anni ’70 e ’80 che caratterizza i ritmi di Bandiera Gialla.

Per chi non cena, invece, lo spettacolo inizia alle 23.00 e a mezzanotte e d’obbligo spumante, cotechino e lenticchie.

L’abbigliamento in stile Grande Gatsby è molto gradito!

Biglietto di ingresso e cena 150 € (140 € per i soci Spirit de Milan Aps 2022). Biglietto di ingresso allo swing party entro le ore 01.30: 70 € con consumazione (60 € per i soci Spirit de Milan Aps 2022). Biglietto di ingresso dopo le ore 01.30: 45 € con consumazione (40 € per i soci Spirit de Milan Aps 2022).

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia