Cyrus Yung pubblica il suo nuovo singolo “Silvia (Sally)” via Virgin Records/Universal Music Italia e disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 9 dicembre 2022.

Il brano, che segue l’uscita dei precedenti singoli “De-Generazione”, “Cartier” e “Rockstar” e “ Non è Facile ”, è una canzone che segue la tradizione del cantautorato italiano, aggiornandolo e modernizzandolo, con un ritornello potente.

“Silvia (Sally) è nata un martedì qualunque, mentre andavo in studio un fumetto esposto all’edicola della metro ha catturato la mia attenzione: era l’edizione 420 di Dylan Dog, con la partecipazione di Vasco Rossi. Capirai io ci sono cresciuto con Dylan Dog. Così, incuriosito, decido di comprarlo per leggerlo sulla metro mentre andavo in studio. All’interno del fumetto (che non ho letto), ho trovato una sezione dedicata alle celebri hit di Vasco Rossi: “Jenny è Pazza” e “Sally”.

Io ovviamente conoscevo Vasco, insomma in famiglia è un must, ma non ero mai andato affondo, e così, dopo aver studiato la psicologia dei due caratteri femminili agli antipodi di Jenny e Sally, ho deciso una volta in sessione di cercare la mia personalità femminile, e l’ho trovata, nel nome di Silvia. Credo che ognuno di noi abbia la propria Silvia, che custodisce gelosamente. Ringrazio il maestro Vasco per avermi fatto scoprire qualcosa di me e spero che Silvia (Sally) sia un tributo alla sua gloriosa carriera” – ha raccontato Cyrus Yung

