In occasione dell’intervento context-specific N 0 realizzato da Domenico Antonio Mancini nella Sala Gino Meloni, il MAC Museo d’Arte Contemporanea di Lissone annuncia il secondo appuntamento di REPLAY#3, il ciclo che propone incontri con studiosi, curatori e direttori di musei invitati ad approfondire temi e problemi relativi alla museologia, all’idea di fruizione e allestimento, a partire dalla collezione storica del Premio Lissone (1946-1967).

L’ospite del talk di giovedì 15 dicembre alle ore 19 sarà Caterina Riva, curatrice d’arte contemporanea e direttrice del MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli che dialogherà con l’artista, Domenico Antonio Mancini, e Francesca Guerisoli, direttrice artistica del MAC. L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata: tel. 039 2145174 – 039 7397202; prenotazioni.museo@comune.lissone.mb.it.

Caterina Riva porterà a Lissone l’esperienza del Premio Termoli (1955–), raccontando cosa significa creare una collezione e l’importanza di preservarne il valore umano e culturale.

Durante l’incontro, si discuterà della responsabilità necessaria a conservare la memoria e l’archivio di un’esperienza artistica in continuo divenire e quali sono le sfide che deve affrontare un museo, a Lissone come a Termoli.

Riva illustrerà le attività del MACTE e in che modo vengono problematizzati i nodi e le lacune di una storia che supera i 65 anni. Le considerazioni saranno stimolate dall’operazione concettuale messa in campo da Domenico Antonio Mancini nell’installazione N 0 pensata per il MAC e in dialogo con esso

Talk giovedì 15 dicembre, ore 19

Prodotto e promosso da Comune di Lissone

MAC Museo d’Arte Contemporanea – viale Elisa Ancona 6, Lissone MB

Ingresso gratuito

Prenotazione consigliata: prenotazioni.museo@comune.lissone.mb.it

Contatti museo@comune.lissone.mb.it

T. 039 2145174 – 039 7397202

www.museolissone.it

