L’Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall’Aquila a Roma, per regalare tre serate all’insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte.

Il progetto prevede tre tappe nella capitale e a L’Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza ad un intenso 2022. Un’occasione per riflettere sul valore dell’arte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io.

Il progetto guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell’arte intesa come strumento di crescita ha colto l’opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all’immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia.

Due simboli che della loro esperienza di vita hanno tratto un’esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi.

Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L’Ascolto alle 19:30 con la partecipazione dell’ODA Quintet.

Si prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell’Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L’Aquila, che ospiterà un’anteprima dell’evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani

CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione del “Premio Giulietta Masina”.

A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica.

www.inscena.org

