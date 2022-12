I più importanti nomi dello star system mondiale della musica hanno scelto Milano per portare il loro sound ai fan italiani (e non solo) la prossima estate sul palco degli I-Days 2023, la serie di concerti che proporrà la migliore musica live all’Ippodromo SNAI di Milano.

Una lineup svelata negli ultimi mesi e che ad ogni annuncio ha fatto esultare gli amanti della musica registrando ad oggi già oltre 200.000 biglietti venduti. In calendario grandissimi giganti della musica mondiale, ai quali andranno ad aggiungersi altri attesi artisti:

22 giugno 2023 FLORENCE + THE MACHINE

24 giugno 2023 PAOLO NUTINI

30 giugno 2023 TRAVIS SCOTT (sold out)

1 luglio 2023 THE BLACK KEYS e LIAM GALLAGHER

2 luglio 2023 RED HOT CHILI PEPPERS

15 luglio 2023 ARCTIC MONKEYS

THE HIVES

(opening act WILLIE J HEALEY)

I biglietti per gli I-Days 2023 sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone E Vivaticket.

Gli I-Days 2023 propongono una nuova formula di festival in cui i concerti si susseguono in più settimane nei mesi di giugno e luglio, offrendo una serie di appuntamenti live imperdibili che attireranno a Milano i fan della musica live da tutta Italia ed Europa.

