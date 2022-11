L’edizione invernale del Cinema svizzero a Venezia apre con due produzioni Imagofilm Lugano:

«Ultima sfornata» videoricordo di Villi Hermann

«Il sergente dell’Altopiano. La storia di Mario Rigoni Stern» documentario di Tommaso Brugin e Federico Massa.

Sara ilprimo ad aprire la aserata, ecco la sinossi dell’originale video ricordo di Villi Hermann.

Villi Hermann, regista svizzero, il più celebre in Svizzera per i film in italiano, racconta il suo documentario/video in computer graphic ella durata di 11 minuti, particolare per la sua “messa in scena”: «L’ultima sfornata».

Durante il “confinamento” causato dal coronavirus, facendo ordine nel mio archivio ho trovato più di sessanta fotografie, scattate prima della chiusura del negozietto-panetteria di Beride, il mio paese nel Malcantone.

Nel 1992 ho vissuto, con il “prestinée dal paes” , la notte dell’ultima sfornata locale: immerso nel silenzio notturno, ho seguito gesti che mi sembravano ancestrali.

Disposte le foto ritrovate sul tavolo di cucina, le ho riprese con il telefonino.

Da questa bozza e senza mai incontrarci ho creato con gli amici Alberto Nessi, Alberto Meroni e Zeno Gabaglio, un film completamente virtuale, lavorando a distanza. È stata una sfida nuova per me, cineasta che ha iniziato l’attività con la pellicola.

La proiezione si tiene martedì 29 novembre 2022 alle 18:00 nella sede di Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810 ed è organizzata dal Consolato di Svizzera a Venezia. Ingresso libero.

https://imagofilm.ch/news

