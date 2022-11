I membri della banda hanno preso in ostaggio 5 infermiere nell’ospedale Napoleon Davila, a Chone, e hanno aperto il fuoco con la polizia prima di essere arrestati.

Chone conta circa 65mila abitanti ed situata a 300 km a ovest di Quito, capitale ecuadoriana.

Tutti gli ostaggi sono stati liberati e nessuno è rimasto ferito, hanno dichiarato i funzionari.

Si pensa che l’obiettivo dell’attacco, il diciassettenne noto come “Faccia sporca”, sia un membro di una gang rivale, che si trova in terapia intensiva per le ferite da arma da fuoco.

Gli uomini armati hanno tenuto in ostaggio cinque membri del personale per più di un’ora, come ha raccontato un dipendente al quotidiano locale .

La violenza delle bande in Ecuador è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, anche con tattiche raccapriccianti come la decapitazione, e c’è stata una serie di rivolte mortali nelle carceri.

Gli analisti ritengono che questo picco di violenza sia in parte dovuto all’espansione dei violenti cartelli messicani in Ecuador, dove reclutano le bande locali per il contrabbando di cocaina.

