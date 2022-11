Venerdì 25 novembre a Malpensa si è svolto il finissage dell’innovativa rassegna d’arte digitale: “Nice to meet you”. Si è celebrata così la prima fase della collaborazione con MEET Digital Culture Center, che ha portato, per la prima volta in un aeroporto, una forma d’arte all’avanguardia, moderna e digitale.

Un progetto promosso da SEA, la società di gestione degli scali milanesi, e curato da MEET Digital Culture Center che ha scelto il meglio della creatività digitale italiana raccogliendolo in una rassegna pensata per l’aeroporto: “Nice to meet you” firmata da Carlo Stanga, Chiara Luzzana, Streamcolors e fuse*.

Con “Nice to meet you” si è voluto rendere omaggio alla città di Milano, un benvenuto ai passeggeri in arrivo e un saluto a quelli in partenza grazie a una rassegna che invita a “incontrare” una nuova Milano. Un racconto fatto da immagini, animazioni e suoni che hanno sorpreso, stupito e coinvolto coloro che sono passati dalla Porta di Milano, il celebre spazio espositivo di Malpensa, dove il ledwall di oltre 12 metri ne ha mostrato i contenuti.

L’ARTE DIGITALE

“Abbiamo scommesso sull’innovazione, scegliendo una forma d’arte diversa da quella tradizionale – dichiara Michaela Castelli, Presidente di SEA, Aeroporti di Milano – perché abbiamo voluto sorprendere le diverse culture e sensibilità che passano in aeroporto. Lo abbiamo fatto mostrando loro la nostra città, Milano, in una forma inedita e contemporanea. Sono contenta di essere qui oggi a festeggiare il successo di questa nuova tendenza artistica.”

“Questo progetto è stato per MEET un debutto perfetto per promuovere una nuova consapevolezza della dimensione creativa dell’arte digitale – dichiara Maria Grazia Mattei, Founder e Presidente di MEET – L’arte digitale di cui tanto si parla oggi è stata finalmente derubricata dal capitolo della tecnologia e una rassegna come Nice to MEET You con la sua proposta di opere site-specific realizzate dai talenti presenti nel nostro Paese, restituisce bene l’idea di un mondo dinamico, versatile nell’uso creativo dei nuovi media, in grado di tramettere visioni e offrire esperienze empatiche ed emozionali”.

GLI ARTISTI

MEET, il primo Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale nato a Milano con il supporto di Fondazione Cariplo, ha ideato e curato la rassegna, partendo dai lavori dei quattro creativi italiani che con l’uso di linguaggi digitali hanno sperimentato nuove traiettorie espressive: dalla caleidoscopica arte generativa degli Streamcolors alla data-visualization in tempo reale dei fuse*, passando per il sound design immersivo di Chiara Luzzana e la visionaria illustrazione animata di Carlo Stanga.

Con cadenza trimestrale, le opere degli altri artisti selezionati si sono alternate alla Porta di Milano fino al finissage.

Nel presentare a un pubblico internazionale il meglio dell’arte digitale italiana “Nice to meet you” proietta Milano nel circuito delle metropoli creative globali: una città dinamica e in divenire, che parla con i linguaggi contemporanei e sperimenta nuovi immaginari urbani.

Un progetto che arricchisce l’offerta culturale dell’aeroporto di Milano Malpensa con una proposta di forte impatto ed espressività e che dialoga con le opere d’arte che la Porta di Milano ospita regolarmente. In questi giorni, infatti, si può ancora ammirare “RETHINK THE CITY” di Matteo Mezzadri.

