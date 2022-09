Vertigo Film Fest, primo festival milanese interamente dedicato ai cortometraggi si è concluso con grande successo tra proiezioni, dibattiti e ospiti speciali, ieri venerdì 23 settembre, all’ANTEO Palazzo del Cinema di Milano.

Nel corso della serata di ieri, sono stati proclamati i cortometraggi vincitori, selezionati tra le 18 opere finaliste e votati da una giuria di professionisti del settore.

Il premio per il Miglior Cortometraggio Fiction è andato a “THE DREAMS OF LONELY PEOPLE” di Marek Leszczewski, invece, “POLEPOLE” di Andrea Gatopoulos è stato premiato come Miglior Documentario, mentre “CONVERSATIONS WITH A WHALE” di Anna Samo si è aggiudicato il titolo di Miglior Cortometraggio d’Animazione.

Menzione speciale per la regia a ETRO FIDORA (“Golem”), per la sceneggiatura a ALA NUNU (“Ahead”), per il montaggio a ANTONIO LA CAMERA (“Cracolice”), per la fotografia a MAX BUGAJAK (“The Dreams of the Lonely People”), per la scenografia a ANA BOSSA (“The Peculiar Crime of Oddball Mr.Jay”), per il miglior attore a LOUISE LABÈQUE (“The Toddler”) e, infine, per la miglior colonna sonora a SEAN SIGFRIED (“Everything about the Actual Difference”).

Invece, “The Peculiar Crime of Oddball Mr.Jay” di Bruno Caetano, grazie ai voti degli spettatori in sala, si è aggiudicato il Premio del Pubblico.

«Siamo stati molto contenti dell’entusiasmo che ci ha trasmesso il pubblico. Il nostro intento era di costruire una selezione di cortometraggi varia, che potesse trasportare la platea in diversi luoghi e immaginari e questo sforzo è stato percepito e apprezzato – raccontano gli organizzatori Alberto Di Caro Scorsone, Margherita Piazza, Carlo Puoti e Luca Leone Silvestri –.Lavoreremo affinché il festival possa diventare un punto fermo nel panorama cinematografico di Milano, rimanendo sempre fedeli ai nostri punti fermi: dialogo e partecipazione».

Oggi, sabato 24 settembre, all’ANARRES LIBRERIA-BISTROT (Via Pietro Crespi, 11, Milano) dalle ore 19.30 avrà luogo l’APERITIVO DI FINE FESTIVAL aperto al pubblico! Sarà un’occasione per incontrare nuovamente gli organizzatori del festival e darsi appuntamento alla prossima edizione.

Il festival è sponsorizzato da Anarres, Olimpus, Ricamifici Milanesi e whatever.it.

www.vertigofilmfest.com – www.instagram.com/vertigofilmfest

www.facebook.com/VertigoFilmFest

Altri articoli di Cinema su Dietro La Notizia