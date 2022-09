Iann Dior: uscito il nuovo singolo “Saddest Soundtrack

Iann Dior pubblica il suo nuovo singolo “Saddest Soundtrack” in uscita via Virgin Music LAS Italia / Universal Music Italia. Prodotto dal leggendario Travis Barker, “Saddest Soundtrack” prende una piega più profonda e consapevole per Dior.

Il brano, presentato in anteprima la sera del 22 settembre nel programma Future Pop di BBC Radio 1 con Mollie King, è uno sguardo malinconico a una relazione passata e al malessere interiore che deriva dalla rottura, il tutto accompagnato da un loop di chitarra ricco di riverberi che sottolinea ulteriormente questa riflessione nostalgica.

Riguardo al suo significato e alla genesi del brano, Dior racconta “Dare sfogo nella mia musica alle emozioni legate a un amore finito da tempo e ai tempi bui che ne seguono, è catartico per me. Molte persone hanno vissuto l’esperienza della fine di un amore, con questo brano volevo entrare in contatto con i miei fan e far loro sapere che non sono soli”.

L’artista si esibirà martedì 27 settembre sul palco del Mediolanum Forum di Assago, in apertura al “Mainstream Sellout Tour” di Machine Gun Kelly, che ha preso il via l’8 giugno ad Austin, TX e si concluderà il 12 ottobre ad Amsterdam.

Il nuovo singolo sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 30 settembre.

