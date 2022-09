DENNIS LLOYD torna oggi con il suo nuovo singolo “BERLIN“, disponibile in digitale https://dennislloyd.lnk.to/Berlin_

Il brano rappresenta il frutto di un nuovo viaggio per il musicista israeliano che, dopo aver venduto oltre 16.000 biglietti per i due concerti alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv, si è trasferito con la sua compagna e i suoi tre cani in una piccola fattoria in Portogallo, per iniziare una nuova vita.

Una scelta che, oltre ad averlo fortemente avvicinato alla natura, ha anche rivitalizzato la sua scrittura. In “Berlin” l’artista ha fatto anche un grande passo in avanti per quanto riguarda il sound.

La sua istantanea e coinvolgente scrittura è stata influenzata da una nuova vibrante energia, in cui elementi beat house si uniscono ad alcuni synth alt-pop. La canzone racconta del desiderio di evadere dalla propria zona di comfort per intraprendere una nuova avventura in giro per il mondo.

«Sono molto entusiasta di condividere nuova musica dopo una lunga pausa, spero che questa canzone aiuterà la gente a creare dei bellissimi ricordi insieme alle persone che più ama. Questa è la prima canzone che scrivo dopo il trasferimento in Portogallo – racconta Dennis Lloyd – Dopo due anni trascorsi sognando ad occhi aperti di viaggiare, sono finalmente stato in grado di farlo ed è stato davvero stimolante scoprire nuovi paesaggi, culture e lingue».

“Berlin” è stata scritta e prodotta interamente da Dennis e masterizzata dal candidato ai Grammy Luca Pretolesi, che ha lavorato tra gli altri con J Balvin, Major Lazer e Diplo.

Oltre la sua collaborazione con Robin Schulz in “Young Right Now“, nel 2021 Dennis Lloyd ha pubblicato anche il suo album di debutto “Some Days“. Disco che ha documentato le esperienze di vita di Dennis fino a quel momento.

La sua Hit più famosa “Nevermind” conta oltre 1 MILIARDO di stream, è certificata DOPPIO PLATINO in Italia e ha raggiunto la Top 15 dell’Airplay radiofonico Italiano.

Segui Dennis Lloyd:

Official Website | Instagram | Facebook | Spotify | Apple Music | YouTube

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia