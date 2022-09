Ultimo weekend ricco di appuntamenti di Scorre – il Festival

Fino all’11 settembre un “fiume” di imperdibili appuntamenti tra eventi, convegni, conversazioni, mostre, proiezioni cinematografiche, ma soprattutto tanta musica dal vivo.

China Moses ha inaugurato il ricco programma dell’ultimo weekend di SCORRE – IL FESTIVAL a Boretto (Reggio Emilia): ieri venerdì 9 settembre la diva del soul/jazz si è esibita in concerto presso la suggestiva cornice dei Cantieri Pirodraga, per l’unica data italiana prima di riprendere il tour in America e in Francia.

In contemporanea al concerto di CHINA MOSES ha avuto luogo, presso la Biblioteca Comunale “Lorenza Meletti”, l’omaggio a Gianni Celati: un dialogo moderato da Daniele Benati e Ivan Levrini nel qualesono intervenuti Elisabetta Menetti, Nunzia Palmieri e Gino Ruozzi, dal tema “Narrazioni e Novelle”.

Oggi Sabato 10 settembre, a partire dalle ore 16.00, presso lo spazio culturale polivalente Cattedrale, si terrà l’Hackathon “Un sistema di trasporto fluviale fruibile tra bellezza, cultura e agricoltura”.

Il concorso proseguirà ininterrottamente per 24 ore, fino alle 16.00 di domenica 11 settembre, e terminerà con la premiazione del miglior progetto e l’assegnazione da parte della giuria del premio del valore di 1500 euro.

L’Hackathon si rivolge a sviluppatori e architetti software, data scientists, esperti di user experience e user interface, ingegneri e creativi nonché esperti di gamification e marketing, e ha come obiettivo quello di trovare soluzioni innovative nell’ambito dell’interazione utente.

Alle 21.00, presso la Biblioteca Comunale “Lorenza Meletti”, Daniele Benati e Ivan Levrini di nuovo in dialogo con Marco Belpoliti, Gabriele Gimmelli, Franco Nasi in occasione di “Celati e il Po: raccontare attraverso le immagini”. Seguirà la proiezione del film “Visioni di case che crollano” dello stesso Celati (ore 22.30).

Da non perdere il concerto di Max Gazzè alle 21.30 presso i Cantieri Pirodraga. L’artista ha scelto questa suggestiva location all’aperto per ritrovare il contatto più genuino e diretto con il pubblico, riconquistando la dimensione più pura del live. Gazzè (al basso) si esibirà accompagnato da Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre, e da Max Dedo ai fiati (info e prevendita: https://www.boxerticket.it/eventi/max-gazze/).

La giornata di domenica 11 settembre ricomincia alle ore 11.00 presso la Biblioteca Comunale “Lorenza Meletti” con il convegno nazionale “Il futuro dell’Italia passa per il Po”. Numerosi ospiti tra cui i sindaci di Boretto, di Sissa Trecasali e di Mesola, Matteo Benassi, Nicola Bernardi e Gianni Padovani.

Alle ore 21.00, dopo il successo del concerto a Mesola, l’Orchestra Giovanile La Toscanini NEXT ripropone presso i Cantieri Pirodraga “Arie d’opera in rock”, una produzione originale realizzata in occasione del festival. Ospite speciale della serata il tenore Federico Paciotti (ingresso libero e gratuito).

La 2ª edizione di SCORRE – IL FESTIVAL si concluderà l’11 settembre, con l’aperitivo letterario di presentazione de “Il filo e il fiume”, il volume fotografico di Paolo Simonazzi, in dialogo con Davide Andrea Tinterri e Ilaria Campioli (per informazioni e prenotazioni degli eventi a bordo della Motonave Stradivari: +390532963724).

www.instagram.com/perpromoteremiliaromagna/ – www.facebook.com/PERpromoterEmiliaRomagna/

Altri articoli di Eventi su Dietro La Notizia