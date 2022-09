Venerdì 16 settembre alle 18 sarà presentato per la prima volta a Napoli il romanzo di esordio di Nicola Iuppariello, dal titolo Napoli 2122 edito da Edizioni Dialoghi.

La presentazione ospiterà un contributo fotografico dalla serie Postesistenzialismo di Flavio Gioia, che dialogherà con l’autore insieme al filosofo Nicola Magliulo. La presentazione si terrà ad ingresso libero.

Ambientato in una Napoli avveniristica, racconta la vita di coppia di Claudio e Luisa, uniti in unione per “acquistare” un figlio. In questo mondo futuristico, infatti, l’umanità è ormai sterile e l’unico modo per avere un bambino è quello di affidarsi alla cosiddetta “creazione definita”, nella quale i genitori possono scegliere, al giusto prezzo, tutte le caratteristiche del proprio erede.

La preoccupazione, però, di non poter assicurare alla figlia un futuro economicamente stabile porterà la coppia a compiere scelte che metteranno in moto un effetto domino inarrestabile.

Il romanzo affronta con grande sottigliezza e senza mai farsi didascalico o giudicante tematiche essenziali quali la maternità e la paternità – biologica e non –, l’alienazione dei rapporti umani a vantaggio di realtà virtuali, i danni anche sentimentali che una pressione economica spiazzante può arrecare alle persone.

Nel far questo, l’autore cerca di farsi portavoce di un punto di vista super partes e quanto più obiettivo, narrando le vicende dei suoi personaggi e le dinamiche del mondo in generale con un distacco da reportage che ben si armonizza con l’atmosfera alienata e quasi post-umana che caratterizza le vicende.

Con l’eccezione, tuttavia, di quando la vita intima della coppia e i sentimenti dei due protagonisti vengono avvicinati con discrezione e finanche dolcezza, in modo da restituirne il significato più autentico di rapporto umano vissuto al di fuori di qualsiasi disperazione e alienazione.

Nicola Iuppariello

