Da domani a domenica 18 settembre torna in pista la Moto GP

Da giovedì 15 a domenica 18 settembre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale per il Gran Premio di Aragon.

Domenica alle 14, live dal MotorLand Aragón, la gara della MotoGP (Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.20) su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW (diretta anche su TV8) con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Alle 16 appuntamento con “Race Anatomy” con le interviste ai piloti e ai protagonisti del paddock e nei box dopo la gara.

Nel weekend, da non perdere anche il Ferrari Challenge con la tappa di Silverstone in diretta su Sky Sport F1, la Porsche Carrera Cup Italia e il campionato monomarca BMW M2 CS Racing Cup Italy a Vallelunga (in diretta su Sky Sport Arena) e il Fanatec GT World Challenge Europe a Valencia (Sky Sport Arena).

Giovedì 15 settembre ricco di appuntamenti. Alle 18.00 su Sky Sport MotoGP incontro speciale con Bagnaia, oltre la pista, intervista esclusiva di Antonio Boselli al pilota della Ducati Pecco Bagnaia e alla sua compagna Domizia Castagnini che raccontano le loro passioni fuori dalla pista e la loro vita di coppia attraverso aneddoti e curiosità.

Si continua alle 19 con Tre Lamborghini per un pilota, speciale che seguirà da vicino la giornata di Mattia Pasini a Misano alla guida di tre Lamborghini tra le quali la SCV12 Essenza, supercar da oltre 800 CV. Alle 22.30 sarà la volta di Dainese Expedition Islanda, il diario di viaggio di Davide Camicioli e Kristian Ghedina alla scoperta dell’Islanda e dei suoi percorsi off road, tra i più affascinanti e incontaminati al mondo.

IL GP DI ARAGON LIVE SU SKY SPORT MOTOGP, SKY SPORT UNO, IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8

Altri articoli di motori su Dietro la Notizia