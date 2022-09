Vietare il cellulare a scuola: giusto o sbagliato? Sulle notizie relative a divieti di utilizzare il telefonino in alcuni istituti del territorio durante tutta la permanenza a scuola degli alunni – intervalli compresi – l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna spiega che «ciò che è importante è il percorso psicoeducativo che l’istituto ha elaborato sull’utilizzo consapevole del dispositivo».

«Se si pensa di delegare a un divieto la corretta educazione all’uso del cellulare e del digitale in generale, la proibizione sarà fallimentare – spiega il presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna Gabriele Raimondi -. Se invece la decisione si inserisce in un percorso più ampio di educazione alla consapevolezza, la questione cambia». Fondamentale, dunque, è la strategia educativa, che non riguarda solo la scuola ma anche le famiglie. Un uso consapevole del cellulare, continua Raimondi, non è un tema che riguarda solo i ragazzi ma anche gli adulti, a scuola e fuori. «Anche attraverso l’esempio quotidiano possiamo guidare i nostri figli», spiega.

«Gli psicologi scolastici all’interno degli istituti possono aiutare la scuola, gli adulti e i ragazzi nell’elaborazione di una strategia condivisa – continua Raimondi – ; importante è infatti parlarne e prendere decisioni congiunte». L’intervento di specialisti preparati può aiutare nella «gestione di una comunità che non subisce imposizioni date dall’alto, ma si dà regole condivise».

Ordine psicologi Emilia-Romagna

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia