L’artista scozzese, che ama definirsi ironicamente ‘una popstar in carne’, ha girato la clip al Pikes Hotel con il registra plurivincitore Louis Bhose. L’hotel è una location da sempre roccaforte di personaggi ricchi e famosi ed è stata il set anche per l’iconico videoclip degli WHAM! “Club Tropicana” nel 1983.

Lewis e Louis hanno quindi voluto replicare e omaggiare il celeberrimo videoclip, inquadratura dopo inquadratura.

“Forget Me” è stata annunciata dal cantautore durante un live stream su TikTok in occasione dell’ultima serata dei suoi due concerti sold-out alla O2 Arena di Londra. Il brano, uscito venerdì, ha già raggiunto i vertici delle classifiche in tutto il mondo ed è già tra i brani più trasmessi dalle radio italiane, a soli tre giorni dall’uscita.

“Forget Me è una canzone molto cara al mio cuore e penso si tratti del mio miglior brano fino ad ora. Racconta della fine di una relazione che ho vissuto in prima persona. Dopo un anno, l’unico reale contatto che avevo con la mia ex era vedere come viveva dopo di me nelle foto che mi uscivano dal suo profilo Instagram. Ero arrivato ad un punto in cui mi sentivo distrutto, mentre lei invece sembrava aver superato tutto alla grande, divertirsi e avere successo, e odiavo tutto ciò. Mi sembrava ingiusto nei miei confronti che lei apparisse così felice mentre io mi distruggevo, e temevo che mi avesse rimosso completamente dalla sua vita. Così ci ho scritto una canzone sopra” – ha raccontato Lewis Capaldi.

Poi, come racconta sua madre: “non è la miglior canzone che abbia mai sentito, ma mi piace”.

In Italia il suo album di debutto “Divinely Uninspired To A Hellish Extent” è stato certificato Platino e contiene i singoli “Someone You Loved” (5xPlatino), “Hold Me While You Wait” (Platino), “Before You Go” (2xPlatino).

