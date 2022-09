Tra i più geniali e prolifici scrittori degli Stati Uniti, da sempre il texano Joe R. Lansdale attinge a vari registri narrativi, mescolando generi diversissimi: il noir, la fantascienza, l’horror, lo steampunk, le storie di formazione e persino quelle d’ambientazione storica.

Così, per raccontare il mondo della Frontiera, ha contaminato spesso il western con l’horror e il fantastico: lo dimostra la serie di avventure dedicate al reverendo Jebediah Mercer, che diventano ora protagoniste del nuovo entusiasmante progetto di collaborazione dello scrittore con Sergio Bonelli Editore per THE GENTLEMAN’S HOTEL, la graphic novel western-horror, sceneggiata da Luca Crovi e illustrata dal disegnatore Daniele Serra, già insignito nel 2021 del prestigioso British Fantasy Award.

Il volume, in uscita il prossimo 23 settembre, racconta le vicende del predicatore e pistolero reverendo Jebediah Mercer, alle prese con una situazione da incubo: una donna da proteggere, un’anima da liberare, crudeli creature pelose da combattere.

L’ambientazione è la frontiera del Texas orientale, attraverso luoghi fatti di città fantasma, fiumi infestati da serpenti mocassino e alligatori. Una zona nella quale i deserti e le praterie sono rari, ma abbondano i boschi di conifere.

THE GENTLEMAN’S HOTEL sarà presentato in anteprima sabato 10 settembre alle ore 19.30 in Piazza del Popolo a FLORINAS IN GIALLO L’ISOLA DEI MISTERI, il festival sardo dedicato alla letteratura gialla, con Luca Crovi, Daniele Serra e Joe R. Lansdale (in collegamento video) in conversazione con Daniele Mocci.

Racconta Lansdale: “Jebediah è alto e slanciato, con zigomi pronunciati, mento appuntito, capelli neri e occhi neri. Bello e al contempo strano… In genere affronta creature sovrannaturali. In questa storia incontra lupi mannari, conquistadores, fantasmi e creature che possono trasformarsi in cose anche molto più pericolose dei licantropi. In altre avventure invece combatte spiriti maligni che dissotterrano cadaveri e se ne cibano. Orrendi esseri striscianti alla H. P. Lovecraft, ma anche vampiri. Sostanzialmente combatte il Male, non importa quale forma esso prenda. Ho scritto varie storie che lo vedono protagonista e che sono state poi raccolte nel volume Deadman’s Road”.

Il volume, curato da Luca Crovi (già curatore della serie dedicata a Deadwood Dick) è arricchito dall’intervista a Joe R. Lansdale a cura di Seba Pezzani con le illustrazioni di Daniele Serra. Una versione con Variant Cover del volume sarà disponibile esclusivamente nelle librerie del circuito Feltrinelli, al Bonelli Store di Milano e sul sito Sergio Bonelli Editore.

