Energia – Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, a 24 Mattino su Radio 24: importo decreto aiuti ancora non definito

L’importo dell’intervento previsto dal prossimo decreto per gli aiuti contro il caro energia “non lo so, perché il ministero dell’Economia sta facendo le ultime valutazioni. Le indiscrezioni, che parlano di un minimo di 6 e un massimo di 12 sono vicine alla realtà”. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a 24 Mattino su da Radio 24.

Energia – Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, a 24 Mattino su Radio 24: misura per gas a prezzo controllato ad aziende

“Il Governo sta lavorando a un provvedimento per dare una certa quantità di gas a prezzo controllato alle aziende che stanno soffrendo”.

Lo ha detto il ministro per la transizione Ecologica Roberto Cingolani a 24 Mattino su Radio 24 spiegando che il provvedimento dovrebbe arrivare la settimana prossima. “Gli operatori che mettono questo gas a disposizione – ha detto a Radio 24- non sono delle onlus, sono aziende quotate in Borsa, non gli si può chiedere di regalare allo Stato il gas da dare a prezzo scontato, ci sono degli investitori a cui devono spiegare l’operazione”.

