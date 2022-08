TIARE SUMMER EMOTIONS:

MUSICA, SPETTACOLI E SPORT RIEMPIONO L’AGOSTO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA !

Domani venerdì 12 agosto alle 21 pronti a divertirsi con gli artisti di Zelig.

Dalle 19 la compagnia di DJ Perso e Igor Damilano anima il pre-serata. Accesso gratuito.

L’ultimo appuntamento dedicato all’intrattenimento comico all’interno del ricco calendario degli eventi organizzati per animare l’estate in Friuli Venezia Giulia all’interno della nuova area Tiare Summer Emotions in Località Maranuz, 2 a Villesse (GO) si terrà domani venerdì 12 agosto.

Si inizia alle 19 con l’accompagnamento musicale di DJ Perso e Igor Damilano per poi, a partire dalle 21, godersi il divertimento con gli artisti di Zelig: Max Cavallari dei Fichi d’India, Marco Della Noce e Giancarlo Kalabrugovic.

Il famoso e fortunato programma televisivo comico italiano è andato in onda su Italia 1 dal 1996 al 2003 per poi passare su Canale 5 dal 2003 al 2016 e poi nel 2021. La trasmissione (prodotta da Bananas srl, Mediaset e Einstein Multimedia) prende il nome dal locale milanese di cabaret da cui veniva inizialmente trasmessa e che si ispira al film di Woody Allen del 1983. Dopo lo speciale “Zelig, 10 anni di cabaret” andato in onda il 29 ottobre 1996 su Italia 1 per celebrare il decennale dall’apertura del locale, dal 5 maggio 1997 parte la trasmissione vera e propria dal titolo “Zelig – Facciamo cabaret” con la conduzione di Claudio Bisio e Antonella Elia.

Attenzione!!!

Lo stesso giorno, i primi 200 spettatori che si presentano all’Infopoint del Tiare Shopping dalle 19:00 alle 20:00 riceveranno un ticket che dà diritto a una consumazione in omaggio da ritirare a partire dalle ore 20:30 nell’area “food&drink” situata all’interno dell’arena estiva.

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO) sta per inaugurare come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021.

Situata vicino all’Area Fitness, parcheggio esterno nella zona Porta Tiare, Tiare Summer Emotions ospita un ricco calendario di eventi serali di intrattenimento che spaziano dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti con protagonisti anche artisti internazionali.

Per info e aggiornamenti su tutto il programma: https://www.tiareshopping.com/it-it/events.

