Chi scrive un libro sa bene che si tratta soltanto del primo step. Anche il capolavoro dei capolavori, infatti, faticherà a trovare un pubblico di lettori senza la spinta o l’aiuto di attori come la casa editrice e le librerie. E una volta che si ottiene un accordo per presentare l’opera, ci sono comunque altri step importanti da affrontare, e che richiedono un approfondimento.

Trovare la sede adatta

Il primo passo è, ovviamente, individuare il luogo o i luoghi in cui si svolgerà la presentazione. È fondamentale valutare diverse variabili, come il numero di persone che possono essere ospitate, la facilità di accesso e il comfort. Se si devono distribuire molti inviti, conviene scegliere una sala o una libreria grande, possibilmente ubicata in una zona facile da raggiungere per tutti. Inoltre, la scelta della sede dovrebbe dipendere soprattutto dal pubblico di riferimento: un libro che parla di animali, ad esempio, potrebbe essere presentato in un negozio di articoli per cani e gatti.

Fare attenzione alle tendenze

Quando si decide di presentare un libro è necessario porre molta attenzione alle tendenze del target di lettori e lettrici a cui la nostra opera sarà dedicata. Negli ultimi tempi, ad esempio, grazie ai social stanno andando tantissimo di moda i segnalini e i post-it colorati. Parliamo di adesivi che vengono solitamente sfruttati per lo studio, ma che aiutano chi crea contenuti su TikTok a non dimenticare nulla mentre fa una recensione. Perché non pensare di portarne un po’ alla propria presentazione?

Trovare un presentatore bravo

Il passo successivo consiste nell’individuare un buon presentatore. Non è un compito facile, ma vale la pena di dedicare del tempo alla ricerca di qualcuno che possa rendere giustizia al libro che si sta presentando. Un buon presentatore deve avere una perfetta padronanza del contesto, e deve essere in grado di mantenere alta l’attenzione del pubblico. Inoltre, dovrebbe conoscere l’argomento trattato dal libro e avere la battuta pronta, perché la simpatia è uno dei traini più forti in assoluto.

Prevedere un rinfresco

Un fattore che non deve mai mancare è il rinfresco. Le presentazioni di libri si tengono solitamente di sera ed è sempre una buona idea offrire qualcosa da sgranocchiare e da bere. In questo modo gli ospiti si sentiranno più a loro agio e saranno incoraggiati a rimanere più a lungo. A tal proposito, c’è anche la possibilità di effettuare un ordine di alcuni dolcetti particolari, come del cioccolato personalizzato online, sul quale si potrà riportare ad esempio il titolo del libro o il nome dedicato alla serata.

Portare un buon numero di libri

È importante non dimenticarsi di portare un buon numero di libri, perché chi verrà sarà interessato a comprare l’opera e a farsela autografare. Di solito si consiglia di fare una stima degli invitati o delle persone che arriveranno, e portare almeno il doppio dei libri, giusto per essere sicuri di non rimanere mai scoperti.

Pubblicizzare l’evento

Infine, è importante non dimenticare di pubblicizzare l’evento, sfruttando tutti i canali possibili, da quelli dell’editore (se presente) fino ad arrivare ai social network e al cosiddetto blog tour. Un’opzione potrebbe essere creare un evento su Facebook e promuoverlo in diverse pagine a tema, chiedendo agli amici e alla casa editrice di condividerlo.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia