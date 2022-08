Sky Sport – tennis: “Masters 1000” – torneo di Cincinnati

Da ieri, domenica 14, a domenica 21 agosto grande tennis in diretta su Sky e in streaming su NOW con il torneo maschile di Cincinnati, nello stato americano dell’Ohio, evento Masters 1000, in programma sul cemento del Lindner Family Tennis Center.

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento, con diversi incontri in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Action. La “squadra” tennis di Sky Sport che commenterà il torneo di Cincinnati sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Ciarravano, Federico Zancan, Dario Massara e Nicolò Ramella, mentre al commento si alterneranno Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Paolo Lorenzi e Fabio Colangelo.

Nonostante alcune assenze importanti, come quelle del serbo Novak Djokovic e dello svizzero Roger Federer, diversi fra i più forti tennisti al mondo prenderanno parte al torneo; il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero uno, lo spagnolo Rafa Nadal, che torna in campo da testa di serie numero due, il suo connazionale Carlos Alcaraz, numero tre, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero quattro

Due, al momento, gli italiani presenti nel tabellone principale, Jannik Sinner, testa di serie numero 10 e che esordirà contro un qualificato, e Matteo Berrettini, testa di serie numero 12, che avrà un primo turno non propriamente agevole, dovendo affrontare lo statunitense Francis Tiafoe.

Altri giocatori da seguire con particolare attenzione sono il norvegese Casper Ruud, l’altro russo Andrey Rublev, il canadese Felix Auger-Aliassime, il polacco Hubert Hurkacz, lo spagnolo Pablo Carreño Busta, “giustiziere” a Montreal di Berrettini e Sinner, l’australiano Nick Kirgyos e il britannico Cameron Norrie.

https://sport.sky.it

