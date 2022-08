Livigno sarà il palcoscenico del pianista Alessandro Martire

Livigno, situato nel cuore della Valtellina, è caratterizzato da un paesaggio naturalistico mozzafiato tutto da scoprire che, quando abbinato a momenti culturali, diventa ancora più magico.

Alessandro Martire, noto pianista e compositore comasco, nonché artista scelto per il video di presentazione del logo dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, ha scelto proprio la natura verdeggiante del Piccolo Tibet come palcoscenico in alta quota del suo prossimo concerto che si terrà lunedì 15 Agosto: “Outdoor Mountain Concert – Un piano per Ferragosto”.

Il giovane artista, conosciuto a livello internazionale per il suo talento e stile molto personale (un mix di musica classica contemporanea, pop, minimalista e crossover), è infatti noto per le sue esibizioni live in luoghi suggestivi ed incontaminati, dove la natura e la musica diventano le due protagoniste assolute.

Nasce così il progetto Outdoor Mountain Concert, ideato proprio da Martire con l’obiettivo di rendere omaggio a delle splendide location di montagna attraverso la propria musica e dove i tre valori fondamentali sono la valorizzazione culturale, artistica e naturalista.

Il connubio delle melodie suonate armoniosamente e della natura rigogliosa rendono i suoi concerti un’esperienza unica ed evocativa da non perdere, in grado di far vivere emozioni intense e indimenticabili a tutti gli spettatori.

Le sue recenti performance – il concerto galleggiante nella Darsena dell’Arsenale di Venezia a Giugno e l’esibizione sulle terrazze del Duomo di Milano, dove le sue composizioni sono state il sottofondo armonioso delle visite guidate prenotate per il 7 Luglio – hanno ulteriormente confermato il suo successo, riconosciuto anche da brand internazionali, come National Geographic e Lancôme, che hanno scelto le sue musiche per spot e colonne sonore.

L’emozionante concerto Outdoor Mountain Concert – Un piano per Ferragosto avrà luogo il 15 di agosto alle ore 21.00 in località Vinecc, nella piana principale di Livigno, proprio accanto allo snowfarm, dove viene conservata la neve – grazie teli geotermici – in attesa della stagione invernale.

Per circa un’ora, la valle che abbraccia il Piccolo Tibet sarà immersa in un’atmosfera magica: il sole che tramonta dietro le montagne livignasche e, nel frattempo, Alessandro Martire che si esibisce con il suo iconico pianoforte “Waves” in uno dei tre outdoor mountain concert previsti nel suo tour estivo, che nel programma prevede anche le sue melodie “Flames of Joy” e “Share the World”.

Gli abitanti e i visitatori internazionali che decideranno di partecipare al concerto potranno incontrarsi con il gruppo Folkloristico di Livigno alle ore 20.30 presso il Ristorante “Al Mond Vei” per poter percorrere assieme il tragitto che porta alla location dell’evento, oppure procedere in autonomia.

https://www.livigno.eu

