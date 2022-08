Il Comune di Cernobbio ha ottenuto un finanziamento dalla regione sulla “Misura Lombardia Attrattiva” per il progetto promozione turistica “Cernobbio creativa. Cultura, seta, arte floreale: tra tradizione e contemporaneità” che si prefigge di promuovere l’attrattività del Lago di Como in ottica di marketing territoriale, integrando cultura e turismo con azioni uniche ed originali che valorizzano anche ambiente, artigianato e welfare.

L’idea progettuale consiste nel costruire una nuova phygital journey experience che inizia digitalmente con la visita virtuale al museo di Villa Bernasconi finalizzata ad incuriosire l’ospite ad accedere tramite una “chiave digitale” (key card) personale a contenuti esclusivi a lui dedicati (promo, tutorial, eventi …) per la scoperta di Cernobbio e del Lago di Como e si conclude con la possibilità, in fase di visita, di partecipare in presenza ad attività esperienziali ispirate dagli altri asset strategici del territorio (seta e moda, artigianato artistico, industria degli eventi, florovivaismo e flower designer, hospitality)

Il progetto si sta avviando alla sua conclusione. Il tour virtuale sarà pubblicato sul sito www.villabernasconi.eu all’inizio di settembre, mentre la consegna della key card ai turisti prenderà il via il giorno di Ferragosto presso il museo di Villa Bernasconi.

In seguito sarà disponibile gratuitamente, per chi ne farà richiesta, nelle strutture ricettive e commerciali convenzionate.

La key card funziona tramite l’innovativo sistema NFC ed è per questo interattiva (canta, parla, trasmette video). Per visualizzare i contenuti esclusivi (anche in inglese) è sufficiente appoggiarla al proprio device (come per i pagamenti conactless) che deve essere acceso, connesso a internet e dotato di connettività NFC.

I contenuti cambiano ogni giorno, così che ad ogni passaggio dalla carta si possa accedere ad informazioni sempre nuove, che restano però disponibili ed accessibili nell’archivio digitale e in apposite sezioni dedicate.

Il progetto è gestito dall’infopoint del Comune di Cernobbio.

