Al via da domani, venerdì 26 agosto, la 2ª edizione di SCORRE – IL FESTIVAL, un “fiume” di imperdibili appuntamenti che ripercorre le rive del Po facendo tappa prima a Sissa Trecasali (PR, 26 e 27 agosto), poi Mesola (1 settembre) e Bondeno (FE, dal 2 al 4 settembre), infine Boretto (RE, dal 9 al 11 settembre).

Eventi, convegni, conversazioni, mostre, proiezioni cinematografiche, ma soprattutto tanta musica dal vivo: dalla comicità romagnola di Giacobazzi al soul/jazz internazionale di China Moses, passando per I Nomadi, Max Gazzè, Noemi, l’Orchestra Giovanile Toscanini insieme al tenore Federico Paciotti.

Tra iniziative da non perdere gli omaggi allo scrittore Gianni Celati, l’Hackathon con primo premio di 1.500 euro per la realizzazione di un sistema di trasporto fluviale sostenibile, il convegno nazionale “Il futuro dell’Italia passa per il Po”, le serate “musical-gastronomiche” e i dj set esclusivi di Merk and Kremont e Habitat a bordo della Motonave Stradivari.

SCORRE – IL FESTIVAL pone grande attenzione all’ingente patrimonio artistico, storico, architettonico, monumentale del territorio locale modellato per millenni dall’imponente del Fiume che attraversa la Pianura Padana: il festival è infatti promosso da P.E.R. Promoter Emilia-Romagna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, la quale ha sottolineato come il sostegno all’iniziativa appoggi «l‘idea di fare cultura nella natura, per corrispondere a una crescente domanda del pubblico conseguente all’epidemia che può favorire un’area geografica tutta da scoprire».

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, torna SCORRE – IL FESTIVAL, rilanciando la formula della kermesse itinerante che riunisce proposte di arte e d’incontro differenti tra loro, destinate a pubblici eterogenei, ma coerenti tra loro nella valorizzazione della bellezza, della cultura, del territorio fluviale e del contesto paesaggistico e naturalistico.

Il Festival è organizzato da P.E.R. – Promoter Emilia-Romagna, si avvale del contributo della Regione Emilia-Romagna e della collaborazione del Comune di Sissa Trecasali (Pr), di Mesola e di Bondeno (Fe), di Boretto (Re), dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana e della Fondazione Ater, con media partners del progetto TRC Tv e Radio Bruno.

www.instagram.com/perpromoteremiliaromagna/ – www.facebook.com/PERpromoterEmiliaRomagna/

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia