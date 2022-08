Domani, martedì 2 agosto, alle ore 21.30 all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo l’attesissimo concerto di CRISTINA D’AVENA (direttore: Maestro Valeriano Chiaravalle), che celebra i suoi 40 anni di carriera.

Cristina è l’inconfondibile voce che da anni accompagna l’infanzia di tutti, grandi e piccoli, celebre per aver interpretato moltissime sigle di cartoni animati. La novità assoluta è che tutte le partiture (da Mila e Shiro, a Occhi di Gatto, dai Puffi a Lady Oscar, Creamy o Pollon) sono state sapientemente trascritte dal Maestro Valeriano Chiaravalle appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Per questo, l’inconfondibile voce di Cristina D’Avena sarà accompagnata in prima assoluta da violini, viole, arpa, flauto, clarinetto, oboe, corno francese e pianoforte, e i brani noti a intere generazioni di bambini ed ex bambini si sono trasformati in una musica grandiosa, spesso quasi Disneyana, pur restando intatte e cantabili da tutti.

Grazie a questi concerti pensati per le famiglie e per tutte le fasce di età, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si misurerà ancora una volta con il suo compito, che è quello di creare più occasioni d’ascolto possibile, soprattutto per ragazzi e ragazze, di ieri e di oggi, che li incuriosiscano e facciano affezionare al repertorio sinfonico e agli strumenti classici, vincendo la diffidenza e mostrando quanto sia in realtà facile ridurre le distanze per avvicinare e coinvolgere tutti, nell’arricchire con così tanti strumenti melodie famosissime come queste!

Un esperimento unico nel suo genere ed estremamente divertente, capace di attrarre un pubblico curioso e variegato.

È possibile acquistare i biglietti al seguente link https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/cristina-davena-in-concerto/ e in prevendita presso il Cinema Centrale di Sanremo (Via Matteotti, 107) dal giovedì alla domenica dalle 16.00 alle 19.00. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo direttamente all’Auditorium Franco Alfano martedì 2 agosto dalle ore 16.00.

Il concerto si inserisce all’interno della rassegna estiva “SANREMO SUMMER SYMPHONY 2022” organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal Comune di Sanremo.

www.sinfonicasanremo.it

