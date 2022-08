Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé sono tornate! Le regine assolute del K-POP, nonché una delle girlband più importanti di sempre, le BLACKPINK, hanno pubblicato ora il nuovo singolo “Pink Venom”, accompagnato dal nuovo videoclip disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=gQlMMD8auMs

“Pink Venom” sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 26 agosto 2022.

Il loro secondo album in studio, “Born Pink”, uscirà venerdì 16 settembre in tutto il mondo ed è uno degli album internazionali più attesi dell’anno.

L’album “Born Pink” è stato annunciato sui social e con un brevissimo teaser video su YouTube, che ha racimolato in poche ore 18 milioni di visualizzazioni e scatenato l’entusiasmo di tutti i fan della girlband, che aspettavano trepidanti il loro ritorno sulle scene. L’album è già disponibile per il pre-order e uscirà in formato fisico in edizione BoxSet Rosa (esclusiva per il D2C Universal) e Boxset nero.

Per celebrare questo comeback, è iniziata la campagna “LIGHT UP THE PINK” in tutto il mondo da New York a Londra fino a Rio. In cinque continenti, alcune importanti strutture si sono illuminate di rosa e delle proiezioni digitali sono apparse in alcuni fra i monumenti più iconici fra cui il Brooklyn Bridge, Marble Arch a Londra e la Tokyo Tower.

Le Blackpink hanno anche annunciato un grande tour mondiale, il “Born Pink Tour”, che partirà ad ottobre da Seoul (Corea del Sud), per poi trasferirsi negli Stati Uniti con varie tappe, in Europa a Londra, Barcellona, Colonia, Parigi, Berlino, Amsterdam e proseguire infine nel 2023 in Asia, Arabia Saudita, Singapore e Nuova Zelanda.

Si prevede che il tour mondiale vedrà, a livello di pubblico, oltre un milione e mezzo di partecipanti.

[Instagram | Twitter | YouTube

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia