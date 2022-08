Mancano pochi giorni al debutto del 25 agosto della rassegna e concorso “Comedy Festival”. Le commedie cinematografiche saranno proiettate sullo maxi schermo del Teatro Cinema Martinitt. Ma prima del cinema, l’appuntamento è con due grandi personaggi ed interpreti.

Si inizia martedì 23 con Claudio Morici che presenta “Fenomenologia dei rapporti di coppia considerati nel periodo storico degli ultimi 10 minuti in Italia”. Vanno in scena monologhi recenti e meno recenti, in cui troviamo corteggiamenti, saggi brevi e conversazioni in chat. Il tentativo è salvare i meccanismi amorosi.

Mercoledì 24 è il tempo di Mary Sarnataro che porta sul palco “Sono una brutta persona ma una fantastica scimmia”. Ecco, se Chiara Ferragni, Greta Thunberg e Giulia De Lellis non sbagliano un colpo, Mary è una brutta persona e senza migliaia di follower.

Info: ARENA MILANO EST – tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it

