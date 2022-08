La piccola orchestra di musica popolare siciliana Angelo Daddelli & i Picciotti il 15 agosto ha suonato per Madonna durante i festeggiamenti per il suo compleanno a Marzamemi.

La popstar ha scelto personalmente il gruppo formato da Angelo Daddelli (voce, chitarra, marranzano e friscaletto), Nino Nobile (mandolino), Roberto Gervasi (fisarmonica), Mattia Franchina (contrabbasso) e Irene Giliberti (tamburello) per intrattenere con musica dell’autentica radice siciliana il ristretto gruppo di suoi ospiti: amici, familiari e staff.

“La voce maschile che si sente in Bella ciao è la mia (nel video pubblicato da Repubblica) – racconta Angelo Daddelli -. Lei inizia a cantare mentre cammina verso l’uscita del locale, mi guarda negli occhi e la sostengo col canto, poi intervengono Nino al mandolino e Gervasi alla fisarmonica. Vederla ballare sulla canzone Abballati è stato come vedere scorrere in un attimo il ricongiungimento alle sue origini appartenenti al Sud Italia. Un passato che ha dentro di sé, nel suo intimo, e che comunque inevitabilmente riaffiora quando la percorrono suoni e parole appartenenti alle sue origini. Poco prima di congedarsi ci ha ringraziati e salutati mandandoci baci con le mani.

Per noi è stato un sogno suonare al compleanno di una celebrità come Madonna, a maggior ragione quando abbiamo saputo che ci ha scelti di persona. In quel momento rappresentavamo la Sicilia musicale, per cui siamo stati onorati di esserne i portabandiera”.

Fb: https://www.facebook.com/Angelo.Daddelli.Picciotti/

IG: https://www.instagram.com/angelodaddelli/

