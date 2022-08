Non sono soltanto un alimento, ma un vero e proprio toccasana: le loro proprietà, infatti, assicurano benefici alla salute umana e a quella dell’ambiente. Stiamo parlando dei legumi ed è questo il messaggio lanciato in occasione di Slow Beans, ieri e oggi, 21 agosto, nel centro storico di Polizzi Generosa (Pa) con il mercatino dei produttori che ospita Presìdi Slow Food e legumi dell’Arca del Gusto dal Nord al Sud Italia, Laboratori del Gusto e l’undicesima edizione delle fagioliadi, sfida a colpi di zuppe delle tradizioni italiane.

La manifestazione itinerante organizzata nel 2021 a Capannori (Lu) dalla rete Slow Food italiana e internazionale dei produttori di legumi, si è data appuntamento per l’edizione 2022 nel comune delle Madonie, ospite del sindaco Gandolfo Librizzi e della vicepresidente di Slow Food Italia e produttrice del fagiolo badda di Polizzi Generosa, Roberta Billitteri.

«Abbiamo accolto con molta disponibilità Slow Beans perché i legumi si inseriscono perfettamente nei programmi che l’amministrazione sta portando avanti per valorizzare il patrimonio e le risorse locali. Far parte di Slow Food, e nello specifico della rete Slow Beans, conferma il valore dei legumi per la nostra comunità, che non è solamente alimentare, non si tratta solo di cibo di qualità che ci nutre e ci dà energia, ma è anche cibo culturale, ormai diventato un tutt’uno con il territorio, coniugando anche tradizioni e citazioni letterarie» ha dichiarato il sindaco Librizzi inaugurando l’evento.

«Slow Beans a Polizzi Generosa rappresenta un momento di un percorso in continua evoluzione, in cui le reti Slow Food, fatte di produttori, ricercatori e docenti universitari, di cuochi e imprenditori, attivisti e consumatori si incontrano superando ogni confine, mettendo a disposizione la propria professionalità nel nome di un interesse comune superiore che è lo scambio di buone prassi con l’obiettivo di diffondere quanto più possibile la produzione e il consumo di cibi buoni, puliti e giusti per tuttiı» ha sottolineato Billitteri.

Slow Beans si inserisce nel programma di The Road to Terra Madre, il ciclo di eventi che anticipa Terra Madre Salone del Gusto, la manifestazione internazionale che si svolgerà a Torino, Parco Dora, dal 22 al 26 settembre, prossimo appuntamento della comunità leguminosa in questo 2022.

