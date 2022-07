Per i veneziani l’Arsenale è il simbolo autentico della città e bere uno spritz in un bacaro l’esperienza da non perdere.

Select, l’aperitivo nato a venezia nel 1920, lancia una nuova campagna di comunicazione e una mostra fotografica diffusa per celebrare l’autenticità della città lagunare

• Quali sono i luoghi che svelano davvero “l’anima autentica” – e non solo il lato famoso – di Venezia? Per 1 italiano su 4 è il Mercato di Rialto il luogo che custodisce l’anima più vera della Serenissima, mentre per 3 veneziani su 10 vince l’Arsenale.

• L’esperienza immancabile da vivere in Laguna? Su tutte, bere uno Spritz in un tipico bacaro che mette d’accordo italiani e veneziani, secondo uno studio AstraRicerche per Select.

• Presentata oggi a Milano la nuova campagna di comunicazione di Select, “Lo spirito autentico di Venezia”, insieme all’anteprima nazionale della mostra fotografica diffusa curata da Marco Valmarana, per celebrare la vera essenza della città.

Venezia è da sempre, per italiani e stranieri, una delle città più iconiche (e visitate) d’Italia . Tra calli, sestieri, ponti e suggestivi scorci, la città si divide tra un’anima “famosa”, fatta di monumenti da cartolina universalmente conosciuti, e uno spirito più “autentico”, costituito dai veri veneziani che la abitano. Ma quali sono i luoghi che raccontano il vero spirito della città? Per 1 italiano su 4 è il Mercato di Rialto il simbolo di Venezia. Per i locali, invece, è l’Arsenale il luogo iconico della città (citato da oltre il 33%).

Venezia è anche questo, un’anima autentica che si contrappone a un’immagine famosa. Eppure, se guardiamo alle esperienze immancabili da provare in città per vivere da veneziano doc, tanto gli italiani (quasi il 39%) quanto i veneziani (oltre il 36%) sono concordi: “bere uno spritz tra i caratteristici bacari” è l’esperienza da provare.

Select, in occasione del lancio della nuova campagna di comunicazione, ha commissionato ad AstraRicerche uno studio per scoprire quale fosse “Lo spirito autentico di Venezia” – che è anche il nome della campagna – secondo gli italiani, da una parte, e i veneziani dall’altra.

I risultati della ricerca, che ha coinvolto oltre 1100 italiani e 400 veneziani tra i 18 e i 65 anni, sono stati presentati oggi a Milano insieme all’anteprima nazionale della mostra fotografica diffusa – curata da Marco Valmarana (giovane fotografo specializzato nel mondo del travel and leisure, attualmente uno dei profili più rilevanti di Venezia) – che sarà inaugurata a Venezia il 13 luglio e racconterà per immagini gli angoli più autentici e intimi della città.

VENEZIA AUTENTICA? MERCATO DI RIALTO PER GLI ITALIANI E L’ARSENALE PER I VENEZIANI

Per gli italiani è il Mercato di Rialto (indicato dal 26,1% degli intervistati) il luogo simbolo della Venezia più autentica, secondo lo studio AstraRicerche per Select. Seguono l’Isola della Giudecca (20,9%) e l’Arsenale (emblema storico della Serenissima Repubblica, indicato ‘solo’ dal 20,4%). I veneziani, invece, ancora prima del Mercato di Rialto (29,8%), considerano proprio l’Arsenale (33,3%) il luogo più autentico; il terzo è il Ghetto Ebraico (20,9%).

Quali le esperienze imperdibili per vivere da “veneziano doc”? A mettere tutti d’accordo, italiani e locali, il bere uno spritz in un locale tipico, il bacaro. E se in seconda battuta gli italiani preferiscono la visita ai giardini segreti di Venezia (23,5%) e un giro in barca sorseggiando l’aperitivo (23,1%), i veneziani scelgono di comprare il pesce alla Pescheria di Rialto (25,5%) o consumare l’aperitivo in Campo Santa Margherita (23,1%). Insomma, “autentico” e “famoso” non sempre coincidono, ma rispecchiano anche i gusti di chi vuole vivere una città.

