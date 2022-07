Sport. Aperto il bando del premio “Costruiamo il futuro”

Un contributo per 50 associazioni sportive

Assessora Riva: “Questa iniziativa sostiene tante realtà che promuovono lo sport come mezzo di inclusione e leva di crescita personale e comunitaria”

È stata presentata oggi, a Palazzo Marino, la sesta edizione del Premio Costruiamo il Futuro Milano Città Metropolitana, nato per sostenere concretamente l’impegno e i progetti delle associazioni sportive di Milano e provincia che operano con bambini e ragazzi, generando ambienti positivi in cui educare attraverso lo sport.

Un sostegno per le piccole realtà del Terzo settore che ogni giorno rispondono con gratuità ai bisogni che incontrano, generando valore per la comunità e per tutto il territorio: questo è da sempre il significato del Premio Costruiamo il Futuro, una iniziativa nata nel 2003 in Brianza (dove quest’anno si celebrerà la ventesima edizione) e che nel 2022 si svolge in quattro edizioni, Milano Città Metropolitana, Bergamo e provincia, Valtellina e Valchiavenna e provincia di Lecco e Monza e Brianza, un’evoluzione che conferma l’efficacia e l’utilità di questi interventi concreti sul territorio.

All’incontro, hanno preso parte l’assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva, il Presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, l’Onorevole Maurizio Lupi, il Presidente di Coni Lombardia Marco Riva, il Presidente di CSI Milano Massimo Achini e Renato Cerioli di Fondazione Costruiamo il Futuro.

Nel 2021 la Fondazione Costruiamo il Futuro ha ricevuto 744 richieste di contributo, il doppio quasi rispetto agli anni precedenti, ed è stato possibile donare a 158 associazioni attive nell’ambito sociale e sportivo 245.000 euro, a cui vanno aggiunti 4.500 euro, erogati sotto forma di buoni per forniture di materiale tecnico sportivo. Dal 2003 sono state sostenute 650 associazioni, 1.250.000 gli euro donati per i progetti, e oltre 2.700 le realtà associative incontrate.

Il Premio eroga piccoli contributi in denaro da mille a 5mila euro per le realtà del Terzo settore. Per l’onorevole Maurizio Lupi, Presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, “il grande interesse riscontrato dal Premio ci spinge a proseguire nel percorso intrapreso, certi che il sostegno diffuso alle realtà associative può essere davvero origine di una rinnovata cultura della solidarietà, sempre più necessaria in particolare per bambini e giovani che vivono nelle aree periferiche.

Anche quest’anno il nostro obiettivo è quello di sostenere fattivamente l’opera di 50 associazioni donando 100.000 euro, grazie alla collaborazione ed al sostegno dei nostri partner che ci permettono sia di indentificare i bisogni reali del territorio sia di offrire un tentativo di risposta”.

La sesta edizione vedrà la collaborazione della Fondazione UMANA MENTE, che sosterrà 5 premi dedicati alle associazioni che utilizzano lo sport come strumento per l’integrazione della disabilità.

Come già accaduto negli anni passati, un premio speciale intitolato a Gloria Grimoldi sarà consegnato, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, a una realtà che opera direttamente nel campo dell’educazione. Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Il Premio Speciale Gloria Grimoldi, che ricorda una straordinaria collega attenta alle tematiche del sociale, testimonia il contributo di Intesa Sanpaolo all’inclusione e all’educazione e il suo impegno a dare ai giovani attenzione, fiducia, competenze”.

La partecipazione al premio dedicato a Milano Città Metropolitana è molto semplice: le associazioni sportive potranno richiedere un aiuto per la loro attività iscrivendosi entro il 10 settembre 2022 al bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it.

La segreteria della Fondazione provvederà a fissare un incontro per conoscere e capire a fondo le iniziative e l’opera delle associazioni candidate.

Le richieste raccolte verranno giudicate e selezionate dal Comitato d’Onore, presieduto dal professor Lorenzo Ornaghi, composto dai partner del progetto, da personalità del mondo culturale e del terzo settore e da rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro, tra cui Germana Chiodi, consigliere della Fondazione e delegata responsabile dell’attività di Charity.

Il Premio Costruiamo il Futuro Città Metropolitana di Milano gode del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio di Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, CONI Comitato Regionale della Lombardia.

