Antonio Pignatiello: da oggi in radio e in digitale “Cloé”

“Cloé” il nuovo singolo del cantautore campano, un invito alla riflessione.

Esce oggi, venerdì 1° luglio, in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “Cloé”, il nuovo singolo del cantautore campano Antonio Pignatiello.

“Cloé” è una canzone folk-rock con un arrangiamento che miscela la chitarra rock di Antonio Pignatiello con basso, batteria, mandolini e fisarmonica di chiara matrice folk. A questo paesaggio sonoro subentrano dapprima i violini, con orchestra, pianoforte, hammond, fino alla sega musicale di Francesco Arcuri e ai “Cori del West” che chiudono la canzone con un chiaro omaggio al maestro Ennio Morricone. E il richiamo al film “C’era una volta in America” appare ancora più chiaro nel raccontare dei fatti di cronaca trasformati in canzone.

Secondo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh) circa 500mila persone attraversano il Messico ogni anno in direzione degli Usa, negli ultimi anni anche raggruppati in carovane. Negli ultimi 10 anni sono scomparse circa 120 mila migranti. Le Nazioni Unite l’hanno definita “una tragedia umana di proporzioni enormi”.

Molti familiari di persone scomparse hanno iniziato a scavare lì dove immaginano ci siano tombe non segnate nella speranza di trovare i resti dei loro cari, riporta BBC. Il 10 maggio, giorno in cui i messicani hanno celebrato la festa della mamma, centinaia di donne sono scese in piazza per chiedere alle autorità di fare di più per localizzare le persone scomparse e punire i responsabili delle sparizioni forzate. La “Carovana delle madri” (gruppo di mamme centroamericane), ogni anno percorre il Messico alla ricerca dei figli scomparsi.

https://open.spotify.com/track/3Gfmg4cX51j54NFs3wku7w?si=f032ebd175cb4739

Instagram: https://www.instagram.com/antoniopignatiello_official/

Facebook: www.facebook.com/antoniopignatielloofficial/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3MMevWePj29LTR1qett8Hv

Youtube: www.youtube.com/user/antoniopignatiellog

Web: www.antoniopignatiello.it

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia