(s)Nodi – festival di musiche inconsuete XI edizione

26 luglio – 13 settembre 2022

Ogni martedì alle h 21.00

Museo internazionale e biblioteca della musica

Strada Maggiore 34, Bologna

www.museibologna.it/musica

Il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna presenta l’undicesima edizione di (s)Nodi – festival di musiche inconsuete, in programma ogni martedì sera dal 26 luglio al 13 settembre, dedicato a tutti coloro che vogliono vivere l’estate ascoltando musica dal vivo.

Apprezzato da un pubblico appassionato di esperienze sonore originali, il festival propone un nuovo giro musicale intorno al mondo in otto tappe per conoscere e raccontare alcune fra le più interessanti declinazioni della musica etnica e popolare contemporanea, oltre i confini geografici e di genere.

A fare da da filo conduttore nel cartellone delle proposte, selezionate tra le oltre 70 pervenute al Museo della Musica, sarà ancora una volta l’attenzione verso il talento e l’originalità nella capacità di contaminare linguaggi musicali differenti.

L’undicesima edizione di (s)Nodi – festival di musiche inconsuete fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

PROGRAMMA

Martedì 26 luglio h 21.00 > Yatra project

Jamal Ouassini: violino, voce

Arup Kanti Das: tabla, voce

Ghazi Makhoul: liuto, voce

Ashanka Sen: sitar

Martedì 2 agosto h 21.00 > Quartetto loco

Oscar Antolì: clarinetto, clarinetto basso, kaval, voce

Nicolò Bottasso: violino, violino baritono, tromba

Simone Bottasso: harmonium indiano

Bo Wiget: violoncello, voce

Martedì 9 agosto h 21.00 > Ra di Spina

Laura Cuomo, Alexsandra Mauro, Francesco Luongo: voci

Francesco Santagata: live electronics

Ernesto Nobili: chitarre

Martedì 16 agosto h 21.00 > Empty music

Marco Frattini: batteria

Gabriele Evangelista: contrabbasso

Claudio Vignali: pianoforte

Martedì 23 agosto h 21.00 > Baro Drom Orkestar

Elena Mirandola: violino

Modestino Musico: fisarmonica, synth

Michele Staino: contrabbasso elettrico

Gabriele Pozzolini: batteria, percussioni

Martedì 30 agosto h 21.00 > Tupa Ruja

Martina Lupi: voce, harmonium indiano, flauti

Fabio Gagliardi: didgeridoo, percussioni

Nicola Cantatore: chitarre

Stefano Vestrini: batteria, percussioni

Martedì 6 settembre h 21.00 > Sentimento popolare

Camilla Barbarito: voce

Fabio Marconi: chitarra elettrica

Ivo Barbieri: basso elettrico

Alberto Pederneschi: batteria

Martedì 13 settembre h 21.00 > Yaràkä

Virginia Pavone: voce, percussioni

Gianni Sciambarruto: chitarra, berimbau

Simone Carrino: percussioni, cajon

Biglietti

intero € 10 | ridotto € 8 (studenti universitari con tesserino, minori di 18 anni, possessori Card Cultura)

L’ingresso è consentito fino ad esaurimento posti.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita:

• presso il bookshop del Museo della Musica in orario di apertura (da martedì a giovedì 11-13.30 / 14.30–18.30 | venerdì 10–13 / 14.30–19 | sabato, domenica, festivi h 10-19) e nel giorno del concerto a partire dalle ore 20

• online (con una maggiorazione di € 1) sul sito www.museibologna.it/musica oppure sul sito https://ticket.midaticket.it/rassegnasnodi/Events.

I biglietti non sono rimborsabili.

Per gli aventi diritto, sarà possibile utilizzare parzialmente o totalmente i voucher degli eventi annullati telefonando alla biglietteria del museo negli orari di apertura.

Informazioni

