Il weekend targato Rock in Roma:

Venerdì 22 luglio: GAZZELLE (Ippodromo delle Capannelle)

Sabato 23 luglio: CAPAREZZA (Ippodromo delle Capannelle)

Domenica 24 luglio: IL TRE (Ippodromo delle Capannelle)

GAZZELLE

Apertura porte h 18:30

Inizio concerti h 21.00

Prezzo biglietti

PIT Gold – € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Posto Unico in piedi – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Biglietti disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati

Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com – www.the-base.it

mail to: info@rockinroma.com

Tel. 06.31076882 – Info diversamente abili: 06.31076882

CAPAREZZA

Inizio concerto h 21.45

Prezzo biglietti

POSTO UNICO INTERO: € 30,44 + € 4,56 d.p

Biglietti disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e su www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati

e in tutti i punti vendita autorizzati

Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com – www.the-base.it

mail to: info@rockinroma.com

Tel. 06.31076882 – Info diversamente abili: 06.31076882

I biglietti già acquistati per la data del 29 maggio 2022 al Palazzo dello Sport dovranno

essere convalidati per il concerto del 23 luglio al Rock in Roma attraverso la piattaforma Clappit; le indicazioni per la convalida dei biglietti sono segnalate al link https://www.clappit.com/caparezza-tour-2022/.

IL TRE

Apertura porte h 19:30

Inizio concerti h 21.45

Prezzo biglietti

Posto Unico Intero: € 25,00 + € 3,75 d.p.

Biglietti disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati

Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com – www.the-base.it

mail to: info@rockinroma.com

Tel. 06.31076882 – Info diversamente abili: 06.31076882

I biglietti sono disponibili in prevendita su rockinroma.com, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati.

Il Tre, reduce dal successo dell’album d’esordio Ali, certificato Platino a poche settimane dalla pubblicazione, è in tour con ALI BLACK.

